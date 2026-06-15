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Liverpool rebaja pantalla Samsung Mini LED de 85 pulgadas 4K en 40% de descuento y plan de hasta 9 meses sin intereses

La pantalla Samsung de 85 pulgadas con Mini LED e inteligencia artificial está en Liverpool con un descuento del 40%.

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Escrito por: Angie Tonelli

Liverpool tiene en rebaja una pantalla Samsung Mini LED de 85 pulgadas con resolución 4K, frecuencia de 144 Hz e inteligencia artificial integrada. Es el modelo 2026 de la marca coreana con sistema operativo Tizen y asistente de voz Bixby.

El dispositivo está con un importante descuento y ofrecido con oportunidad de pago en meses sin intereses.

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¿Cuánto cuesta la pantalla Samsung Mini LED de 85 pulgadas en Liverpool y qué opciones de pago hay?

El precio de pago único de esta pantalla Samsung es de $21,997.80 pesos con un 40% de descuento sobre el precio original de $37,141 pesos.

Las opciones de financiamiento con tarjetas Liverpool son:

  • 3 MSI con 35% de descuento: $7,943.65 al mes (total $23,830.95)
  • 6 MSI con 35% de descuento: $3,971.83 al mes (total $23,830.95)
  • 9 MSI con 35% de descuento: $2,647.88 al mes (total $23,830.95)
  • 13 MSI con 30% de descuento: $1,974.16 al mes (total $25,664.10)
  • Pago único con 40% de descuento

Con otras tarjetas hay opciones de hasta 6 MSI con 35% de descuento y 40% de ahorro en pago único.

El producto incluye envío gratis a todo el país.

Tecnología La pantalla Samsung integra Vision AI Companion para identificar actores y contenido relacionado sin interrumpir lo que se ve. (Liverpool)

¿Qué tecnologías integra la Samsung Mini LED de 85 pulgadas disponible en Liverpool?

Este modelo de pantalla ofrecido por Liverpool combina Mini LED con HDR10+, tecnología que analiza cada escena en tiempo real para optimizar brillo, contraste y nivel de detalle, ofreciendo colores más inmersivos y mayor profundidad incluso en streaming. Su tecnología Motion Xcelerator 144 Hz brinda imágenes más fluidas y nítidas, con compatibilidad VRR para un rendimiento más estable en videojuegos.

El aparato integra también Vision AI Companion, que permite identificar actores, consultar detalles de una historia o descubrir contenido relacionado directamente desde el control remoto sin dejar de ver lo que ya está en pantalla. Las respuestas aparecen en pantalla con acceso a funciones como Live Translate y Generative Wallpaper.

El modelo incluye además el AI Modo Estadio, que ajusta automáticamente imagen y sonido al detectar contenido de fútbol, resaltando contraste, color y la voz del comentarista. En conectividad cuenta con Wi-Fi, Ethernet y compatibilidad con smartphones, tablets y computadoras para compartir contenido.

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