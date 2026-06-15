Liverpool rebaja pantalla Samsung Mini LED de 85 pulgadas 4K en 40% de descuento y plan de hasta 9 meses sin intereses

Liverpool tiene en rebaja una pantalla Samsung Mini LED de 85 pulgadas con resolución 4K, frecuencia de 144 Hz e inteligencia artificial integrada. Es el modelo 2026 de la marca coreana con sistema operativo Tizen y asistente de voz Bixby.
El dispositivo está con un importante descuento y ofrecido con oportunidad de pago en meses sin intereses.
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¿Cuánto cuesta la pantalla Samsung Mini LED de 85 pulgadas en Liverpool y qué opciones de pago hay?
El precio de pago único de esta pantalla Samsung es de $21,997.80 pesos con un 40% de descuento sobre el precio original de $37,141 pesos.
Las opciones de financiamiento con tarjetas Liverpool son:
- 3 MSI con 35% de descuento: $7,943.65 al mes (total $23,830.95)
- 6 MSI con 35% de descuento: $3,971.83 al mes (total $23,830.95)
- 9 MSI con 35% de descuento: $2,647.88 al mes (total $23,830.95)
- 13 MSI con 30% de descuento: $1,974.16 al mes (total $25,664.10)
- Pago único con 40% de descuento
Con otras tarjetas hay opciones de hasta 6 MSI con 35% de descuento y 40% de ahorro en pago único.
El producto incluye envío gratis a todo el país.
¿Qué tecnologías integra la Samsung Mini LED de 85 pulgadas disponible en Liverpool?
Este modelo de pantalla ofrecido por Liverpool combina Mini LED con HDR10+, tecnología que analiza cada escena en tiempo real para optimizar brillo, contraste y nivel de detalle, ofreciendo colores más inmersivos y mayor profundidad incluso en streaming. Su tecnología Motion Xcelerator 144 Hz brinda imágenes más fluidas y nítidas, con compatibilidad VRR para un rendimiento más estable en videojuegos.
El aparato integra también Vision AI Companion, que permite identificar actores, consultar detalles de una historia o descubrir contenido relacionado directamente desde el control remoto sin dejar de ver lo que ya está en pantalla. Las respuestas aparecen en pantalla con acceso a funciones como Live Translate y Generative Wallpaper.
El modelo incluye además el AI Modo Estadio, que ajusta automáticamente imagen y sonido al detectar contenido de fútbol, resaltando contraste, color y la voz del comentarista. En conectividad cuenta con Wi-Fi, Ethernet y compatibilidad con smartphones, tablets y computadoras para compartir contenido.
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