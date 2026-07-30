Sony PlayStation enfrenta huelga global sin inicios de sesión y sin compras: los motivos

La campaña oficial #PSBlackout convocó una huelga global de consumo y juego contra Sony entre el domingo 23 y el domingo 30 de agosto de 2026 con la consigna oficial “Sin inicios de sesión, sin jugar, sin compras”. La iniciativa fue difundida por el perfil oficial Does It Play? vía X/Twitter y pide a los usuarios de PlayStation apagar sus consolas, no iniciar sesión en PlayStation Network, no jugar y no realizar compras en las plataformas Sony durante siete días completos como protesta por múltiples decisiones de la compañía, principalmente el anuncio del fin de la producción de juegos físicos para enero de 2028.

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Cuáles son las fechas oficiales y cómo participar en la huelga PSBlackout

Las fechas oficiales confirmadas por los organizadores de la campaña son:

Inicio oficial : domingo 23 de agosto de 2026 a las 19:00 hora local de cada país participante.

: de cada país participante. Cierre oficial : domingo 30 de agosto de 2026 a las 19:00 hora local .

: . Duración total: siete días completos de boicot.

Sony wants to abandon fans? Let's give them a small taste of their own medicine!



Together with other creators we call for a 1 week #PSBlackout in August. No logins, no play sessions, no purchases on any of Sony's platforms. pic.twitter.com/v6JvdvbHLD — Does it play? (@DoesItPlay1) July 26, 2026

Para participar en la huelga, los organizadores pidieron a la audiencia global de PlayStation seguir estos pasos específicos:

Apagar la consola PlayStation (PS4 + PS5 + PS5 Pro + otras plataformas Sony) durante los siete días.

(PS4 + PS5 + PS5 Pro + otras plataformas Sony) durante los siete días. Cerrar sesión de PlayStation Network (PSN) para reducir métricas de usuarios activos de Sony.

(PSN) para reducir métricas de usuarios activos de Sony. No jugar ningún videojuego en plataformas Sony (consolas, PC vía PlayStation Plus, dispositivos móviles con contenido Sony).

en plataformas Sony (consolas, PC vía PlayStation Plus, dispositivos móviles con contenido Sony). No realizar ninguna compra relacionada con la marca: no comprar juegos + no comprar suscripciones (PlayStation Plus, PlayStation Plus Extra, PlayStation Plus Premium) + no comprar contenido DLC + no comprar accesorios oficiales.

relacionada con la marca: no comprar juegos + no comprar suscripciones (PlayStation Plus, PlayStation Plus Extra, PlayStation Plus Premium) + no comprar contenido DLC + no comprar accesorios oficiales. Difundir la campaña en redes sociales con el hashtag oficial #PSBlackout.

Cuáles son los principales motivos de la huelga contra Sony PlayStation

Los organizadores de #PSBlackout enumeraron múltiples motivos oficiales que justifican la convocatoria de la huelga global, siendo el fin del formato físico “la gota que colma el vaso”:

1. Fin del formato físico anunciado para enero 2028

El motivo principal de la huelga es la decisión histórica de Sony PlayStation de dejar de producir juegos físicos a partir de enero de 2028, medida que ha generado fuerte controversia dentro de la industria gaming global. Los organizadores consideran esta decisión como el detonante final de una serie de decisiones que han distanciado a Sony de su comunidad histórica.

2. Cierre de estudios internos icónicos

Los organizadores acusan a Sony de haber cerrado estudios internos que formaban parte histórica de la identidad PlayStation:

Japan Studio : estudio japonés histórico responsable de sagas como Ape Escape, LocoRoco, Patapon, Gravity Rush y colaboraciones en Bloodborne y The Last Guardian.

: estudio japonés histórico responsable de sagas como Ape Escape, LocoRoco, Patapon, Gravity Rush y colaboraciones en Bloodborne y The Last Guardian. Bluepoint Games: estudio especializado en remakes premium como Shadow of the Colossus (2018) y Demon’s Souls (2020).

3. Apuesta excesiva por los juegos como servicio (Games as a Service)

Los organizadores critican la estrategia de Sony de enfocar cada vez más su desarrollo en videojuegos “como servicio” (multijugador continuo con microtransacciones + actualizaciones constantes) en detrimento de experiencias narrativas single-player que caracterizaron históricamente a la marca PlayStation.

4. Cancelación de eventos icónicos

Los organizadores reclaman específicamente el regreso de PlayStation Experience, el evento anual dedicado a la marca que Sony ha cancelado indefinidamente en los últimos años, y la reducción general de eventos comunitarios PlayStation.

5. Ausencia de sagas históricas queridas por la comunidad

Los organizadores reclaman el regreso de sagas icónicas de PlayStation que han sido abandonadas por Sony en las últimas generaciones:

Twisted Metal : saga de combate vehicular icónica.

: saga de combate vehicular icónica. SOCOM : saga de shooters tácticos multijugador.

: saga de shooters tácticos multijugador. Sly Cooper : saga de aventuras plataformeras.

: saga de aventuras plataformeras. Resistance: saga de shooters exclusiva PlayStation 3.

PlayStation Plus (Getty Images)

Contexto de la controversia gaming actual con Sony

La huelga #PSBlackout se suma a una serie de reacciones críticas globales dentro de la industria gaming contra las decisiones recientes de Sony PlayStation:

SEGA confirmó recientemente que mantendrá el apoyo al formato físico a pesar de la decisión de Sony, con declaración oficial del presidente Shuji Utsumi vía la revista japonesa Famitsu.

confirmó recientemente que mantendrá el apoyo al formato físico a pesar de la decisión de Sony, con declaración oficial del presidente Shuji Utsumi vía la revista japonesa Famitsu. Bandai Namco ya había anunciado previamente que continuará distribuyendo juegos en formato físico.

ya había anunciado previamente que continuará distribuyendo juegos en formato físico. Cofundador de Rockstar Games (creadores de Grand Theft Auto VI) declaró públicamente en defensa del formato físico: “Si la gente los quiere, deben ofrecerlos” .

(creadores de Grand Theft Auto VI) declaró públicamente en defensa del formato físico: . Ubisoft mantuvo una postura neutral con su presidente declarando que la desaparición de los discos anunciada por Sony no tendrá impacto significativo en la industria.

mantuvo una postura neutral con su presidente declarando que la desaparición de los discos anunciada por Sony no tendrá impacto significativo en la industria. Creadores reconocidos de la industria (como el creador de NieR Automata) han criticado públicamente la decisión de Sony a través de sus redes sociales oficiales.

Para la audiencia gamer mexicana, la campaña #PSBlackout representa una oportunidad de participar en un movimiento global comunitario que puede influir en el futuro del formato físico coleccionable de videojuegos.

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