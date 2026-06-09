Walmart remata la Xbox Series S: la consola de 512 GB bajó casi 2 mil pesos

Una nueva rebaja en tecnología de Walmart atrae a los fanáticos de los videojuegos. Se trata de un descuento en Consola Xbox Series S de 512 GB, disponible en la cadena de ventas en color blanco.

La consola de edición digital soporta títulos de hasta 120 cuadros por segundo, transmisión de video en 4K y audio espacial 3D avanzado. Su compatibilidad con versiones anteriores permite jugar títulos de cuatro generaciones de Xbox.

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¿Cuánto cuesta la Xbox Series S en Walmart y qué descuento tiene?

El precio actual en Walmart de la Consola Xbox Series S 512 GB Blanca es de $6,999 pesos. Frente al precio original de $8,899 pesos, la rebaja representa un ahorro de $1,900 pesos.

Sumado al descuento, la tienda pone a disposición de los clientes la opción de financiamiento en hasta 12 meses sin intereses con pagos desde $583.25 pesos mensuales con diferentes tarjetas. También hay opciones de pago en:

3 MSI de $2333

de $2333 6 MSI de $1166.50

de $1166.50 9 MSI de $777.67

El producto es vendido y enviado directamente por Walmart.

Tecnología La Consola Xbox Series S 512 GB en color blanco está disponible en Walmart a $6,999 pesos con un descuento de $1,900. (Walmart)

¿Qué puede hacer la Xbox Series S 512 GB que está en oferta en Walmart?

Una de las características más destacadas de este modelo es su capacidad de correr juegos a hasta 120 cuadros por segundo, lo que se traduce en partidas más fluidas y una respuesta más precisa en géneros como acción, deportes y shooters. La consola también incluye la función de Reanudación rápida, que permite cambiar entre varios juegos y retomar exactamente donde se dejó, sin tiempos de espera.

En el apartado de audio, la Xbox Series S 512 GB genera sonido espacial 3D avanzado con entornos de audio dinámicos, pensado para que el jugador se sienta dentro de cada escenario. El control inalámbrico incluido incorpora un botón Compartir y una ergonomía mejorada respecto a generaciones anteriores.

Para quienes la usan como centro de entretenimiento, la consola permite transmitir video en 4K a través de plataformas como Disney+, Netflix, Amazon, Hulu y Microsoft Películas y TV. También da acceso a apps como YouTube y HBO Max.

Con una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate —que se vende por separado— se suma una biblioteca de cientos de juegos disponibles desde el primer día de lanzamiento. Entre los títulos disponibles en el catálogo se encuentran franquicias como:

Call of Duty

Forza

Halo

Diablo

The Outer Worlds 2

Black Ops 7

NINJA GAIDEN 4

La oferta de Walmart permite acceder a la Consola Xbox Series S 512 GB Blanca con un importante descuento y pago en diferido y disfrutar de videojuegos con alta calidad.

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