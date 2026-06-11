Bodega Aurrera remata la pantalla Samsung QLED Q5F de 40 pulgadas con Quantum Dot a precio de regalo para recámara o cocina

Bodega Aurrera sumó a su catálogo una de las ofertas más fuertes registradas en lo que va de junio para pantallas Samsung en formato compacto. La Smart TV Samsung QLED Full HD Q5F de 40 pulgadas —modelo 2025 con Vision AI— pasó de $5,899 a $3,999 pesos, lo que representa un ahorro directo de $1,900 pesos y equivale al 32% de descuento sobre el precio de catálogo. Es la propuesta ideal para hogares que buscan un televisor secundario para recámara, cocina, oficina en casa o departamento sin perder el ecosistema Samsung —misma plataforma Tizen, mismas aplicaciones, mismo control con la app SmartThings— que se usa en el televisor principal de la sala.

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El esquema de pagos contempla hasta 12 meses sin intereses de $333.25 pesos con tarjetas de crédito participantes, una mensualidad inferior al precio de un servicio de streaming individual. Bodega Aurrera ofrece también las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero Cashi y combinación con cupones bancarios que pueden reducir aún más el precio final según el banco emisor.

Qué ofrece la línea QLED Q5F de Samsung en formato 40 pulgadas

El Samsung Q5F es el modelo de entrada al catálogo QLED de Samsung 2025 y se posiciona por debajo de las líneas Q6F, Q7F y Q8F dentro de la familia QLED estándar (todas con paneles 4K). La diferencia técnica frente a esas líneas superiores se concentra en dos áreas: resolución y tasa de refresco. Mientras Q6F, Q7F y Q8F mantienen panel QLED 4K con refresco de 60 o 120 Hz, el Q5F en formato 40 pulgadas se queda en Full HD (1920 x 1080) con refresco de 60 Hz —decisión deliberada de Samsung para mantener accesible el precio sin sacrificar la tecnología Quantum Dot del panel—.

Pantalla 40 pulgadas Samsung QLED FHD en Bodega Aurrera Descuento de $1,900 y con hasta 12 meses sin intereses. (Bodega Aurrera)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México para el modelo Q5F 40″:

Pantalla: QLED de 40 pulgadas con tecnología Quantum Dot sin cadmio que cubre un volumen de color superior al de los paneles LED tradicionales.

QLED de 40 pulgadas con tecnología que cubre un volumen de color superior al de los paneles LED tradicionales. Resolución: Full HD (1,920 x 1,080 píxeles).

Full HD (1,920 x 1,080 píxeles). Procesador: Hiperrealista con escalado para mejorar la calidad de contenido HD y FHD.

Hiperrealista con escalado para mejorar la calidad de contenido HD y FHD. HDR: HDR Cuántico con soporte HDR10, Mega Contraste y Micro Dimming Pro que regula la iluminación por zonas para mejorar contraste entre claros y oscuros.

con soporte HDR10, Mega Contraste y Micro Dimming Pro que regula la iluminación por zonas para mejorar contraste entre claros y oscuros. Tasa de refresco: 60 Hz nativos.

60 Hz nativos. Audio: sistema 2 canales con 20W de potencia, Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) que ajusta el sonido al contenido en pantalla, sonido adaptable y compatibilidad con Q-Symphony para sincronización con barras de sonido Samsung.

sistema 2 canales con 20W de potencia, que ajusta el sonido al contenido en pantalla, sonido adaptable y compatibilidad con Q-Symphony para sincronización con barras de sonido Samsung. Sistema operativo: Tizen Smart TV con One UI Tizen, acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus y Daily+.

Tizen Smart TV con One UI Tizen, acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus y Daily+. Asistente de voz: Bixby Voice Ready integrado.

Bixby Voice Ready integrado. Compatibilidad con ecosistema: Apple AirPlay para enviar contenido desde iPhone, iPad o Mac, y Quick Remote desde la app SmartThings para controlar el televisor desde el celular Samsung sin necesidad del control remoto físico.

para enviar contenido desde iPhone, iPad o Mac, y desde la app SmartThings para controlar el televisor desde el celular Samsung sin necesidad del control remoto físico. Multi Device Experience: “Del móvil a la televisión” para reflejar contenido desde el celular, y encendido inalámbrico de la TV mediante SmartThings.

“Del móvil a la televisión” para reflejar contenido desde el celular, y encendido inalámbrico de la TV mediante SmartThings. Diseño: marco delgado con base ajustable, dimensiones compactas que facilitan el montaje a pared o sobre mueble en espacios reducidos.

Forma de envío en Bodega Aurrera y garantía del producto en Samsung

El producto se vende y envía directamente por Bodega Aurrera con cobertura nacional, opción de recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Por las dimensiones compactas del empaque (menos de 95 cm de ancho para una pantalla de 40 pulgadas), la entrega es relativamente sencilla y puede coordinarse en domicilio sin requisitos especiales de accesos. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica y panel; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia. Bodega Aurrera también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra.

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