Costco deja a precio de regalo la pantalla Sony Bravia 2 II de 55 pulgadas 4K UHD con Google TV

Costco sumó a su catálogo una de las propuestas más fuertes registradas en lo que va de junio para pantallas Sony de gama de entrada en formato 55 pulgadas. La Smart TV Sony Bravia 2 II 4K UHD de 55 pulgadas, modelo K-55S25M2 —modelo 2025 con Google TV— pasó de $13,499 a $9,499 pesos para socios con membresía vigente, lo que representa un ahorro directo de $4,000 pesos y equivale al 30% de descuento sobre el precio de catálogo. La rebaja sitúa a la pantalla de entrada de Sony por debajo de los $9,500 pesos, un rango donde compite directamente con la línea Crystal UHD de Samsung y propuestas similares de LG, TCL y Hisense en formato 55 pulgadas.

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Costco habilita las opciones habituales de pago para socios: contado, tarjeta de crédito, débito, certificado de recompensa y financiamiento a meses sin intereses con bancos participantes según promoción vigente. El descuento aplica únicamente con membresía vigente (Oro o Ejecutiva), que puede tramitarse en el momento de la compra en sucursal o en línea desde costco.com.mx.

Qué ofrece la línea Bravia 2 II frente a la familia 4K de Sony

El Sony Bravia 2 II es el modelo de entrada al catálogo 4K de Sony 2025 y se posiciona como la opción más accesible dentro de la familia Bravia 2025, por debajo de las líneas Bravia 3, Bravia 5, Bravia 7, Bravia 8 OLED y Bravia 9 Mini LED premium. La diferencia técnica frente a las líneas superiores se concentra en cuatro áreas: panel LED 4K nativo en lugar de OLED o Mini LED, procesador 4K X1 estándar en lugar de XR Cognitive, tasa de refresco 60 Hz nativos y bloque de funciones de calibración profesional. Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Sony México para el modelo K-55S25M2:

Pantalla Sony Bravia 2 55 pulgadas UHD en Costco Descuento directo de $4,000 válido hasta el 30 de junio. (Costco)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Sony México para el modelo K-55S25M2:

Pantalla: LED 4K UHD de 55 pulgadas con profundidad de color de 10 bits para gradaciones suaves y reproducción precisa de tonos.

LED 4K UHD de 55 pulgadas con profundidad de color de 10 bits para gradaciones suaves y reproducción precisa de tonos. Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K UHD nativos).

3,840 x 2,160 píxeles (4K UHD nativos). Procesador: 4K Processor X1 que mejora cada escena en tiempo real, potenciando color, contraste y claridad sin perder detalle.

que mejora cada escena en tiempo real, potenciando color, contraste y claridad sin perder detalle. Tasa de refresco: 60 Hz nativos con MotionFlow XR 200 para suavizado de movimiento en deportes y cine de acción.

60 Hz nativos con MotionFlow XR 200 para suavizado de movimiento en deportes y cine de acción. HDR: Dolby Vision , HDR10 y HLG para profundidad de imagen y contraste en escenas con cambios bruscos de luz.

, HDR10 y HLG para profundidad de imagen y contraste en escenas con cambios bruscos de luz. Certificaciones cinematográficas: Studio Calibrated , IMAX Enhanced y Sony Pictures Core —característica que normalmente se reserva a las líneas superiores Bravia 5 y Bravia 7—.

, y —característica que normalmente se reserva a las líneas superiores Bravia 5 y Bravia 7—. Audio: 20W de salida con sistema 2 canales Open Baffle Speaker, Dolby Atmos , DTS:X y DTS Digital Surround.

20W de salida con sistema 2 canales Open Baffle Speaker, , y DTS Digital Surround. Sistema operativo: Google TV con acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Paramount+, Sony Pictures Core y catálogo completo de Google Play Store.

Google TV con acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Paramount+, Sony Pictures Core y catálogo completo de Google Play Store. Asistente de voz: Google Assistant integrado con búsqueda por voz y compatibilidad con Amazon Alexa y Apple HomeKit para control del hogar inteligente.

Google Assistant integrado con búsqueda por voz y compatibilidad con para control del hogar inteligente. Conectividad: 4 puertos HDMI (uno con HDMI 2.1 eARC), 2 USB, WiFi, Bluetooth, Ethernet, Chromecast integrado y Apple AirPlay 2 .

(uno con HDMI 2.1 eARC), 2 USB, WiFi, Bluetooth, Ethernet, Chromecast integrado y . Gaming: Game Menu con ALLM (Auto Low Latency Mode) y compatibilidad con HDMI 2.1 eARC para consolas PS5 y Xbox Series X.

Game Menu con y compatibilidad con HDMI 2.1 eARC para consolas PS5 y Xbox Series X. Bravia Connect App: aplicación dedicada para Android e iOS que permite controlar el televisor desde el smartphone y personalizar funciones.

Forma de envío en Costco y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Costco con cobertura nacional. El descuento de socios aplica únicamente con membresía vigente (Oro o Ejecutiva); por las dimensiones del empaque (más de 1.23 metros de ancho para una pantalla de 55 pulgadas), Costco recomienda verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega. El servicio de mensajería deja el equipo en la entrada del domicilio en primer piso, sin subir escaleras ni usar elevadores ni desempacar el equipo, según las condiciones estándar de Costco para pantallas de gran formato. El tiempo de entrega oscila entre 5 y 10 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye dos años de garantía oficial Sony México que cubre defectos de fábrica y panel; conviene conservar el comprobante de compra digital para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia. Costco también ofrece su política de devolución estándar para socios, que permite verificar el funcionamiento del equipo dentro del periodo definido por la membresía. La oferta tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2026, lo que da margen al comprador para evaluar la decisión durante el arranque del Mundial 2026, el Día del Padre y la antesala de las vacaciones de verano.

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