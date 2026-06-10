Bodega Aurrera remata la pantalla Samsung Business TV de 75 pulgadas Crystal UHD 4K para negocios con plan a 12 meses sin intereses

Bodega Aurrera sumó a su catálogo una de las ofertas más fuertes registradas en lo que va de junio dentro del segmento de pantallas profesionales. La Pantalla Samsung Business TV Crystal UHD 4K de 75 pulgadas, modelo LH75BEAHLGFXZX —diseñada para uso comercial en hoteles, restaurantes, comercios y oficinas, no para sala de casa— pasó de $37,339.35 a $32,469 pesos, lo que representa un ahorro directo de $4,870.35 pesos y equivale al 13% de descuento sobre el precio de catálogo.

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El esquema de pagos contempla hasta 12 meses sin intereses de $2,705.75 pesos con tarjetas de crédito participantes. Bodega Aurrera ofrece también las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero Cashi y combinación con cupones bancarios que pueden reducir aún más el precio final según el banco emisor. La oferta es especialmente relevante para pequeños y medianos negocios que evalúan equipar áreas de espera, restaurantes, lobbies de hotel o pantallas publicitarias internas con una marca premium y soporte oficial Samsung México.

Qué es una pantalla Samsung Business TV y en qué se diferencia de un televisor doméstico

El Samsung BEA-H es un modelo de la línea Smart Signage del catálogo Samsung Business —línea profesional separada de los televisores Crystal UHD, QLED, Neo QLED y OLED de consumo doméstico—. La diferencia principal frente a un televisor Samsung tradicional para la sala de casa se concentra en cinco áreas: uso continuo, gestión remota de contenido, ausencia de aplicaciones de streaming preinstaladas, brillo optimizado para entornos comerciales y app dedicada para administradores de negocio. Es importante señalar este punto desde el inicio: este modelo no incluye Netflix, Disney+, Prime Video ni HBO Max preinstalados de fábrica como aplicaciones nativas, y no funciona como un Smart TV de uso doméstico equivalente.

Pantalla Samsung Semi Hotelera 4K en Bodega Aurrera Ahorra directo de $4,870.35. (Bodega Aurrera)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México para el modelo LH75BEAHLGFXZX:

Pantalla: Crystal Display LED de 75 pulgadas con niveles de color y contraste optimizados para entornos comerciales con iluminación controlada.

Crystal Display LED de 75 pulgadas con niveles de color y contraste optimizados para entornos comerciales con iluminación controlada. Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K UHD nativos).

3,840 x 2,160 píxeles (4K UHD nativos). Brillo: 250 nits, calibrado para uso comercial en interiores con luz ambiental moderada (inferior al rango doméstico Samsung Crystal UHD U8000F que ronda los 350-400 nits).

250 nits, calibrado para uso comercial en interiores con luz ambiental moderada (inferior al rango doméstico Samsung Crystal UHD U8000F que ronda los 350-400 nits). Operación: 16 horas al día, 7 días por semana , diseñada para uso continuo en negocios sin riesgo de degradación acelerada del panel.

, diseñada para uso continuo en negocios sin riesgo de degradación acelerada del panel. Sistema operativo: Tizen versión Business (no la versión consumer One UI Tizen de los televisores domésticos Samsung).

Tizen versión Business (no la versión consumer One UI Tizen de los televisores domésticos Samsung). Aplicaciones disponibles de fábrica: YouTube y navegador web. No incluye Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max ni Apple TV+ como aplicaciones nativas preinstaladas —característica que la diferencia de un televisor consumer Samsung 75″ del mismo rango—.

YouTube y navegador web. —característica que la diferencia de un televisor consumer Samsung 75″ del mismo rango—. App Samsung Business TV: disponible para Android e iOS, permite gestionar y controlar contenido publicitario de forma remota desde celular o tablet, programar listas de reproducción y administrar la pantalla desde fuera del local.

disponible para Android e iOS, permite gestionar y controlar contenido publicitario de forma remota desde celular o tablet, programar listas de reproducción y administrar la pantalla desde fuera del local. Funcionalidad de Smart Signage: soporte para contenido publicitario rotativo, programación por horarios, plantillas prediseñadas para distintos giros de negocio (restaurante, hotel, retail, oficina) y gestión multi-dispositivo si el negocio tiene varias pantallas instaladas.

soporte para contenido publicitario rotativo, programación por horarios, plantillas prediseñadas para distintos giros de negocio (restaurante, hotel, retail, oficina) y gestión multi-dispositivo si el negocio tiene varias pantallas instaladas. Conectividad: 3 puertos HDMI, 1 puerto USB, sintonizador integrado, Ethernet y WiFi para gestión remota desde la app Business TV.

3 puertos HDMI, 1 puerto USB, sintonizador integrado, Ethernet y WiFi para gestión remota desde la app Business TV. Diseño: marco delgado en acabado gris, pensado para integrarse a paredes y soportes profesionales de montaje.

marco delgado en acabado gris, pensado para integrarse a paredes y soportes profesionales de montaje. Garantía oficial Samsung México para uso comercial.

Para qué tipo de negocio conviene esta pantalla

El perfil de negocio que aprovecha al máximo este equipo incluye hoteles boutique (lobbies, salas de espera, áreas de desayuno), restaurantes y cafeterías (menú digital, promociones del día, partidos en vivo durante el Mundial), consultorios médicos y oficinas (salas de espera, comunicación interna), comercios retail (catálogos en pantalla, promociones), gimnasios y centros deportivos (transmisiones deportivas, calendarios de clases) y agencias de viaje (catálogos de destinos, promociones de temporada).

Conviene aclarar que este equipo no es la mejor opción para una sala de casa: usuarios que buscan una pantalla 75 pulgadas para uso doméstico —ver Netflix, Disney+, gaming en consola PS5 y Xbox Series X, transmisión del Mundial en plataformas de streaming— encontrarán mejor experiencia y precio en líneas Samsung Crystal UHD U8000F, QLED Q7F5 o Neo QLED dentro del mismo retailer y rangos de precio similares o inferiores. La pantalla Business TV está diseñada con otra lógica y otra estructura de software.

Forma de envío y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Bodega Aurrera con cobertura nacional, opción de recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Por las dimensiones del empaque (más de 1.68 metros de ancho para una pantalla de 75 pulgadas) y por tratarse de equipamiento profesional, conviene coordinar el servicio de instalación a domicilio o en el local comercial. Bodega Aurrera ofrece este servicio como opción adicional pagado por separado.

El equipo incluye garantía oficial Samsung México para uso comercial que cubre defectos de fábrica y panel; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia. La garantía de productos Business TV de Samsung es distinta a la de televisores Smart TV consumer (suele cubrir mayor número de horas de uso anual). Bodega Aurrera también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra.

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