Walmart remata la pantalla Sony Bravia X80CK de 55 pulgadas 4K UHD con 4K X-Reality Pro, Google TV y X-Balanced Speaker

Walmart sumó a su catálogo una de las ofertas más fuertes registradas en lo que va de junio para pantallas Sony de gama media en formato 55 pulgadas. La Smart TV Sony Bravia X80CK 4K UHD de 55 pulgadas, modelo KD55X80CK —en condición reacondicionada— pasó de $10,500 a $9,200 pesos, lo que representa un ahorro directo de $1,300 pesos y equivale al 12% de descuento sobre el precio publicado. La condición reacondicionada del equipo permite acceder al procesamiento de imagen Sony por debajo del rango habitual de la marca, con la salvedad de tratarse de un producto inspeccionado y reparado, no nuevo.

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Walmart habilita las opciones habituales de pago: contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo, además de financiamiento a meses sin intereses con bancos participantes según promoción vigente. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional y la opción de Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia, lo que reduce los tiempos de entrega para clientes en ciudades grandes.

Qué ofrece la línea Bravia X80CK frente a la familia 4K de Sony

El Sony Bravia X80CK es uno de los modelos de la familia 4K de Sony de la generación 2022-2023 y se posicionó en su lanzamiento como la línea de entrada-media accesible del catálogo Bravia 4K. La diferencia técnica frente a las líneas superiores Bravia 3, Bravia 5, Bravia 8 y Bravia 9 actualmente activas se concentra en cuatro áreas: procesador 4K HDR Processor X1 estándar, refresco 60 Hz nativos, panel LED sin retroiluminación Mini LED y ausencia de certificación IMAX Enhanced. A cambio, la línea X80CK mantiene los pilares editoriales Sony que ningún competidor en el rango de precio replica: tecnología 4K X-Reality Pro para escalado por inteligencia artificial y sistema X-Balanced Speaker para audio.

Smart TV Sony 55 pulgadas LED 4K en Walmart Televisor reacondicionado. (Walmart)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Sony Latinoamérica para el modelo KD55X80CK:

Pantalla: LED de 55 pulgadas con resolución 4K UHD y bisel mínimo Surface Edge.

LED de 55 pulgadas con resolución 4K UHD y bisel mínimo Surface Edge. Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K UHD nativos).

3,840 x 2,160 píxeles (4K UHD nativos). Procesador: 4K HDR Processor X1 que mejora cada escena en tiempo real reduciendo el ruido y aumentando los detalles.

que mejora cada escena en tiempo real reduciendo el ruido y aumentando los detalles. Tecnología de escalado: 4K X-Reality Pro que convierte señales 2K y HD a calidad cercana al 4K nativo mediante una base de datos exclusiva de Sony.

que convierte señales 2K y HD a calidad cercana al 4K nativo mediante una base de datos exclusiva de Sony. HDR: soporte HDR10, HLG y Dolby Vision para profundidad de imagen y contraste en escenas con cambios bruscos de luz.

soporte HDR10, HLG y Dolby Vision para profundidad de imagen y contraste en escenas con cambios bruscos de luz. Motion Flow XR: tecnología que crea y agrega fotogramas adicionales entre los originales para movimientos más fluidos en deportes y cine de acción.

tecnología que crea y agrega fotogramas adicionales entre los originales para movimientos más fluidos en deportes y cine de acción. Audio: X-Balanced Speaker —sistema con forma única e innovadora diseñado para complementar la calidad de sonido y el estilizado diseño de la televisión—, compatibilidad con Dolby Audio.

—sistema con forma única e innovadora diseñado para complementar la calidad de sonido y el estilizado diseño de la televisión—, compatibilidad con Dolby Audio. Sistema operativo: Google TV con acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Paramount+ y catálogo completo de Google Play Store.

con acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Paramount+ y catálogo completo de Google Play Store. Asistente de voz: Google Assistant integrado con micrófono incorporado y búsqueda por voz, además de compatibilidad con Amazon Alexa para control manos libres del televisor y dispositivos del hogar inteligente.

Google Assistant integrado con micrófono incorporado y búsqueda por voz, además de compatibilidad con para control manos libres del televisor y dispositivos del hogar inteligente. Conectividad: Apple AirPlay , Chromecast integrado , WiFi, Bluetooth, múltiples puertos HDMI y USB, Ethernet.

, , WiFi, Bluetooth, múltiples puertos HDMI y USB, Ethernet. Sensor de luz: ajusta el brillo de la imagen automáticamente según las condiciones de la habitación.

Forma de envío en Walmart y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. El equipo es reacondicionado, lo que significa que ha sido inspeccionado, reparado y verificado para asegurar su funcionamiento, pero puede no incluir accesorios ni empaque original según las condiciones estándar del programa. Por las dimensiones del empaque, conviene verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega.

El equipo incluye garantía limitada del vendedor para producto reacondicionado, que cubre defectos detectados en el proceso de revisión; conviene revisar las condiciones específicas de garantía en la ficha vigente antes de la compra. Walmart también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra. La garantía oficial Sony México para productos reacondicionados puede tener cobertura distinta a la del producto nuevo; conviene confirmar el respaldo con Sony Soporte México al momento de activar el equipo.

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