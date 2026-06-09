Liverpool deja a precio de regalo la pantalla Sony Bravia 8 II OLED de 65 pulgadas con QD-OLED, procesador XR con AI y Google TV

Liverpool sumó a su catálogo el flagship OLED de Sony en formato 65 pulgadas con uno de los descuentos más fuertes documentados en lo que va del año para pantallas QD-OLED de gama alta. La Smart TV Sony Bravia 8 II OLED 4K de 65 pulgadas, modelo K-65XR80M2 —modelo 2025 y sucesor directo del Bravia XR A95L— pasó de $74,999 a $44,998.85 pesos, lo que representa un ahorro directo de $30,000.15 pesos y equivale al 40% de descuento sobre el precio de catálogo.

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Liverpool habilita el financiamiento a hasta 16 meses sin intereses de $3,028.77 pesos con tarjetas de crédito participantes, además de las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo en sucursales OXXO y 7-Eleven. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional y la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La oferta es especialmente relevante por su vigencia en la antesala del Mundial 2026 (11 junio) y del Día del Padre (15 junio), ambos eventos donde el formato 65 pulgadas y la calidad QD-OLED son referencia premium para regalo familiar y centro de entretenimiento.

Qué ofrece la línea Bravia 8 II QD-OLED frente a la familia OLED de Sony

El Sony Bravia 8 II es el modelo flagship dentro de la familia OLED 2025 de Sony y sucede directamente al A95L como referencia QD-OLED de la marca. La diferencia técnica frente al A95L 2023 y frente a las líneas OLED Samsung —cubiertas recientemente en Bodega Aurrera con el S85F 55″ y 77″ y en Liverpool con el S90H 65″— se concentra en cuatro áreas: panel QD-OLED Quantum Dot con XR Triluminos Max, procesador XR con AI Technology, sistema de audio Acoustic Surface Audio+ y características exclusivas para PlayStation 5.

Pantalla Sony OLED 65 pulgadas 4K en Liverpool Descuento directo de $30,000, un 40% respecto al precio original. (Liverpool)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Sony México para el modelo K-65XR80M2:

Pantalla: QD-OLED 4K UHD de 65 pulgadas con más de 8 millones de píxeles autoiluminados que se controlan de manera individual e independiente para generar negros perfectos con el brillo OLED más alto del catálogo Sony.

QD-OLED 4K UHD de 65 pulgadas con más de que se controlan de manera individual e independiente para generar negros perfectos con el brillo OLED más alto del catálogo Sony. Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos).

3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos). Procesador: XR Processor con tecnología AI que mejora cada escena en tiempo real, potenciando color, contraste y claridad sin perder detalle.

que mejora cada escena en tiempo real, potenciando color, contraste y claridad sin perder detalle. Color: XR Triluminos Max con miles de millones de colores Quantum Dot precisos y reales.

con miles de millones de colores Quantum Dot precisos y reales. Tasa de refresco: 120 Hz con soporte VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) y SBTM (Source-Based Tone Mapping).

120 Hz con soporte VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) y SBTM (Source-Based Tone Mapping). HDR: Dolby Vision, HDR10 y HLG.

Dolby Vision, HDR10 y HLG. Audio: Acoustic Surface Audio+ —tecnología que convierte el panel mismo de la pantalla en altavoz, generando audio que emana directamente de la imagen—, complementado con dos subwoofers integrados.

—tecnología que convierte el panel mismo de la pantalla en altavoz, generando audio que emana directamente de la imagen—, complementado con dos subwoofers integrados. Sistema operativo: Google TV con acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+ y catálogo completo de Google Play Store.

Google TV con acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+ y catálogo completo de Google Play Store. Asistente de voz: Google Assistant integrado con búsqueda por voz y control del hogar inteligente.

Google Assistant integrado con búsqueda por voz y control del hogar inteligente. Gaming: Auto HDR Tone Mapping y Auto Genre Picture Mode, características exclusivas para PlayStation 5 que ajustan automáticamente la pantalla según el género del juego que se esté reproduciendo.

Auto HDR Tone Mapping y Auto Genre Picture Mode, características que ajustan automáticamente la pantalla según el género del juego que se esté reproduciendo. HDMI: soporte HDMI 2.1 con 4K/120, VRR, ALLM y SBTM en puertos dedicados.

soporte HDMI 2.1 con 4K/120, VRR, ALLM y SBTM en puertos dedicados. Diseño: filosofía One Slate con perfil ultradelgado y marco que se alinea con la pantalla; base de dos patas metálicas delgadas con altura ajustable para acomodar barra de sonido debajo.

filosofía One Slate con perfil ultradelgado y marco que se alinea con la pantalla; base de dos patas metálicas delgadas con altura ajustable para acomodar barra de sonido debajo. Construcción: chapa especial trasera para disipar calor que permite al panel funcionar con mayor brillo sin sobrecalentamiento.

chapa especial trasera para disipar calor que permite al panel funcionar con mayor brillo sin sobrecalentamiento. IMAX Enhanced: certificación que reproduce contenido IMAX con calibración específica del modo cinema.

certificación que reproduce contenido IMAX con calibración específica del modo cinema. Pure Stream y BRAVIA Core: acceso a catálogo de películas de estudio con calidad cinematográfica incluido con la compra del televisor.

Forma de envío en Liverpool y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional y envío gratuito en compras de productos electrónicos de gran formato. La cadena ofrece la opción de Click & Collect (compra en línea con recolección en tienda sin costo) y la app móvil Liverpool Pocket con notificaciones de promociones bancarias adicionales según la tarjeta del usuario. Por las dimensiones del empaque de una pantalla de 65 pulgadas (más de 1.45 metros de ancho), conviene verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega a domicilio.

El equipo incluye dos años de garantía oficial Sony México que cubre defectos de fábrica y panel; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia. Liverpool también ofrece política de devolución dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra.

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