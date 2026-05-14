Al abrir redes sociales como TikTok o Instagram por inercia, puede tomar hasta 45 minutos de nuestro tiempo viendo reels, fotos, historias o demás contenido. Esto se debe a que nuestro cerebro utiliza la “memoria muscular” para liberar dopamina de manera rápida, a la cual se accede mediante estas apps.

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Sin embargo, Android 17 dijo ¡ya no más! Y lanzó una función para vuelvas a tener el control de tu tiempo a través de Pause Point que eclipsará un poco a la Inteligencia Artificial (IA) y pondrá un “freno de emergencia” al descontrol que existe mientras usamos el celular indiscriminadamente.

¿Cómo funciona Pause Point?

Al abrir una aplicación problemática y adictiva, la pantalla se congelará 10 segundos y te lanzará una pregunta clave para sacarte del trance...

Luego te dará dos opciones de salida, la primera haciendo un ejercicio de respiración para abrir una aplicación productiva —como audiolibros, estudios o agilidad mental— o, la segunda que te permite entrar, pero te obliga a fijar un límite estricto de 5, 15 o 30 minutos.

En caso de que desees desactivar esta función —que lo ideal es que no cedas ante ese momento de debilidad— Android te obliga a reiniciar el celular.

¿Por qué esta función es diferente a las demás para dejar el celular?

Este no es el primer intento de Android para que dejes las apps adictivas, anteriormente existía Bienestar Digital en Android 9 que falló por la fricción cognitiva, pues la pereza humana cede cuando se le pone un obstáculo de 10 segundos ahora implementada en Pause Point.

Los bloqueos totales también son poco prácticos, por ello Android necesitaba una función que fuera un punto medio entre los temporizadores que eran fáciles de posponer con la opción de “5 minutos más”, ahora impiden el acceso y brindan un control estricto.

Este tipo de herramientas no buscan ser un castigo al usuario, sino un control que le devuelve a los usuarios el poder de tomar decisiones de manera consciente y valorar su propio tiempo.