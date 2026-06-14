Bodega Aurrera rebaja el aire acondicionado Samsung Inverter Frío/Calor con WiFi: ahorro de $8,650 y plan a 12 meses sin intereses

Bodega Aurrera sumó a su catálogo una de las ofertas más fuertes registradas en lo que va de junio para sistemas de climatización Samsung con función dual Frío y Calor. El Aire Acondicionado Mini Split Samsung Inverter de 1.5 toneladas Frío/Calor con WiFi, modelo AR18ASEAAWK/AX —diseñado para instalación de pared y conexión 220V— pasó de $33,349 a $24,699 pesos, lo que representa un ahorro directo de $8,650 pesos y equivale al 26% de descuento sobre el precio de catálogo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El esquema de pagos contempla hasta 12 meses sin intereses de $2,058.25 pesos con tarjetas de crédito participantes —entre ellas BBVA, Citibanamex y Santander según promoción vigente—, una mensualidad que se acomoda al presupuesto familiar promedio mexicano. Bodega Aurrera ofrece también las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero Cashi y combinación con cupones bancarios que pueden reducir aún más el precio final según el banco emisor.

Qué ofrece el aire acondicionado Samsung AR18 Inverter Frío/Calor

El Samsung AR18ASEAAWK es uno de los modelos de la familia AR18 de Samsung 2026 y representa la propuesta del fabricante coreano para hogares mexicanos que buscan climatización eficiente todo el año. La diferencia técnica frente a aires acondicionados convencionales sin tecnología Inverter se concentra en cuatro áreas: compresor Digital Inverter Boost de alta eficiencia energética que reduce el consumo eléctrico hasta 73% frente a modelos convencionales, función dual Frío y Calor para invierno y verano, conectividad WiFi con la app SmartThings para control remoto desde el celular, y AI Auto Cooling que aprende los patrones de uso del hogar para optimizar automáticamente el funcionamiento. La capacidad de 1.5 toneladas (18,000 BTU) lo hace adecuado para habitaciones y espacios de hasta 25 metros cuadrados.

Aire Acondicionado Samsung Minisplit Inverter Frío Calor en Bodega Aurrera Descuento de $8,650.00 y con hasta 12 meses sin intereses. (Bodega Aurrera)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México para el modelo AR18ASEAAWK/AX:

Capacidad: 1.5 toneladas (18,000 BTU), diseñado para habitaciones y espacios de hasta 25 metros cuadrados.

1.5 toneladas (18,000 BTU), diseñado para habitaciones y espacios de hasta 25 metros cuadrados. Función: dual Frío y Calor (bomba de calor) para uso durante todo el año.

dual para uso durante todo el año. Voltaje: 220V.

220V. Compresor: Digital Inverter Boost de alta eficiencia energética que mantiene la temperatura deseada con menor fluctuación y reduce el consumo eléctrico hasta 73% frente a modelos convencionales sin Inverter.

de alta eficiencia energética que mantiene la temperatura deseada con menor fluctuación y frente a modelos convencionales sin Inverter. Conectividad: WiFi integrado con la app SmartThings de Samsung para control remoto desde celular, programación de horarios, monitoreo de consumo energético y encendido/apagado fuera del hogar.

con la app para control remoto desde celular, programación de horarios, monitoreo de consumo energético y encendido/apagado fuera del hogar. Control por voz: compatible con Bixby (asistente Samsung), Amazon Alexa y Google Assistant para encender, apagar y ajustar la temperatura mediante comandos de voz.

compatible con para encender, apagar y ajustar la temperatura mediante comandos de voz. AI Auto Cooling: tecnología de inteligencia artificial que analiza las condiciones del espacio y aprende los hábitos de uso para cambiar automáticamente al modo de enfriamiento óptimo y reducir el consumo energético.

tecnología de inteligencia artificial que para cambiar automáticamente al modo de enfriamiento óptimo y reducir el consumo energético. Filtro: filtro antibacteriano de alta densidad para mejorar la calidad del aire en interiores.

filtro antibacteriano de alta densidad para mejorar la calidad del aire en interiores. Modos de operación: modo rápido enfriamiento, modo Good Sleep para dormir, modo deshumidificación y temporizador 24 horas.

modo rápido enfriamiento, modo Good Sleep para dormir, modo deshumidificación y temporizador 24 horas. Función Auto Clean: al apagar el equipo, activa automáticamente un ventilador para eliminar el polvo y la humedad del intercambiador de calor, evitando el crecimiento de bacterias y hongos.

al apagar el equipo, activa automáticamente un ventilador para eliminar el polvo y la humedad del intercambiador de calor, evitando el crecimiento de bacterias y hongos. Easy Filter Plus: filtro ubicado en el exterior de la parte superior del equipo para facilitar la limpieza sin necesidad de desmontar piezas.

filtro ubicado en el exterior de la parte superior del equipo para facilitar la limpieza sin necesidad de desmontar piezas. Diseño: instalación de pared con perfil delgado y acabado blanco que se integra a cualquier habitación.

instalación de pared con perfil delgado y acabado blanco que se integra a cualquier habitación. Refrigerante: R-32, refrigerante de bajo impacto ambiental con menor potencial de calentamiento global frente a refrigerantes tradicionales.

R-32, refrigerante de bajo impacto ambiental con menor potencial de calentamiento global frente a refrigerantes tradicionales. Garantía Samsung: un año en partes y mano de obra, con extensión a cinco años en compresor para productos registrados en Samsung Members.

Forma de envío en Bodega Aurrera y garantía del producto de Samsung

El producto se vende y envía directamente por Bodega Aurrera con cobertura nacional, opción de recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. La instalación no está incluida en el precio del producto y debe contratarse por separado con un técnico certificado Samsung México o con el servicio de instalación que Bodega Aurrera ofrece como servicio adicional pagado aparte. Para evitar problemas con la garantía oficial, conviene que la instalación sea realizada exclusivamente por personal autorizado Samsung México y conservar el comprobante del servicio de instalación junto con la factura del equipo. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica, con extensión de garantía a cinco años en el compresor para productos registrados en la app Samsung Members dentro de los 30 días posteriores a la compra; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia. Bodega Aurrera también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.