Samsung lo recomienda: Los 4 trucos para que tu celular sea más productivo

Abres una notificación en tu celular y, sin darte cuenta, pasaste 20 minutos desplazándote en redes. Samsung lo sabe. Por eso lanzó una guía práctica para convertir tu Galaxy en una herramienta de trabajo, no de distracción.

La clave no está en usar más apps, sino en conectar las correctas.

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¿Cómo sincronizar tu Samsung con la PC sin complicaciones?

La aplicación Your Phone (o “Tu teléfono”) permite que las notificaciones de tu Galaxy lleguen directo a tu computadora. Respondes mensajes, revisas correos y hasta accedes a fotos recientes sin tocar el móvil. El proceso es sencillo: activa “Enlace a Windows” en tu dispositivo y abre la app en tu PC con Windows 10. Listo.

Esta integración ahorra tiempo real. Dejas de cambiar de pantalla cada cinco minutos y mantienes el foco en lo que importa. Para usuarios en México, donde el home office sigue siendo una realidad para miles, esta función puede marcar la diferencia entre terminar temprano o alargar la jornada sin razón.

Samsung y Microsoft: la alianza que transforma tu home office

No se trata solo de tener un buen celular. Se trata de que ese celular “hable” con tus herramientas de trabajo. Por eso la marca surcoreana optimizó sus dispositivos Galaxy para funcionar con el ecosistema de Microsoft. El resultado: una experiencia fluida entre teléfono, tablet y computadora.

Aquí los cuatro ajustes que marcan la diferencia:

Usa Microsoft Teams desde tu Galaxy para reuniones: activa el modo “No Molestar” en otras apps, coloca la cámara a la altura de los ojos y silencia el micrófono cuando no hables. Si tienes un Galaxy Tab S6 , el S Pen funciona como control remoto para avanzar diapositivas.

desde tu para reuniones: activa el modo en otras apps, coloca la cámara a la altura de los ojos y silencia el micrófono cuando no hables. Si tienes un , el funciona como control remoto para avanzar diapositivas. Toma notas a mano con el S Pen del Galaxy Note10 y conviértelas en texto editable dentro de Word o Excel . Así evitas copiar y pegar entre pantallas.

del y conviértelas en texto editable dentro de o . Así evitas copiar y pegar entre pantallas. Sincroniza contraseñas y marcadores entre tu dispositivo y tu PC para no perder tiempo buscando accesos.

para no perder tiempo buscando accesos. Bloquea horarios “fuera de oficina” en Outlook y activa el modo No Molestar en tu celular para respetar tu tiempo personal.

Samsung Galaxy S26 lanzamiento Samsung Galaxy S26 lanzamiento (@oneuios)

¿Vale la pena invertir en estas funciones?

La mayoría de estas herramientas vienen preinstaladas o son gratuitas con una cuenta de Microsoft. No requieres gastar un peso extra para empezar. Eso sí: verifica que tu PC tenga Windows 10 actualizado (versión de abril de 2018 o posterior) y que tu operador en México soporte las funciones de enlace.

El verdadero valor no está en la tecnología, sino en cómo la usas. Un Galaxy bien configurado puede ayudarte a cerrar la laptop a tiempo y recuperar horas para ti.

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