Liverpool desploma la pantalla Samsung Crystal UHD de 98 pulgadas 4K con 62% de descuento y plan a 9 meses sin intereses

Liverpool sumó a su catálogo una de las ofertas más agresivas registradas en lo que va del año para pantallas Samsung de formato monumental. La Smart TV Samsung Crystal UHD 4K de 98 pulgadas, modelo UN98DU9000FXZX —modelo 2024 con Tizen OS— pasó de $85,713 a $31,991.40 pesos, lo que representa un ahorro directo de $53,721.60 pesos y equivale al 62% de descuento sobre el precio de catálogo.

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Liverpool habilita el financiamiento a hasta 9 meses sin intereses de $3,949.56 pesos con tarjetas de crédito participantes, además de las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo en sucursales OXXO y 7-Eleven. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional y la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La principal diferencia frente a la oferta del mismo modelo en Costco es que Liverpool no requiere membresía: cualquier comprador puede acceder al descuento sin trámites previos, lo que abre el rango de público objetivo más allá del nicho membresía premium.

Qué ofrece la línea Crystal UHD DU9000 en formato 98 pulgadas en Samsung

El Samsung Crystal UHD DU9000 es uno de los modelos tope dentro de la familia Crystal UHD 2024 de Samsung y, en formato 98 pulgadas, representa una de las pantallas LCD más grandes del catálogo Samsung disponibles en México.

Samsung Smart TV Crystal UHD de 98 pulgadas en Liverpool Ahorro superior a los $53,000. (Liverpool)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México para el modelo UN98DU9000FXZX:

Pantalla: Crystal UHD 4K de 98 pulgadas con tecnología PurColor para reproducción cromática ampliada y optimizador de imágenes de gran tamaño para pantallas supersize.

Crystal UHD 4K de 98 pulgadas con tecnología para reproducción cromática ampliada y optimizador de imágenes de gran tamaño para pantallas supersize. Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos).

3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos). Procesador: Crystal Processor 4K con mejora de escala impulsada por IA, reducción de ruido, refuerzo de nitidez y tecnologías inteligentes de mejora del negro adaptadas a una pantalla de gran tamaño.

con mejora de escala impulsada por IA, reducción de ruido, refuerzo de nitidez y tecnologías inteligentes de mejora del negro adaptadas a una pantalla de gran tamaño. HDR: HDR10+ con Mega Contraste, Filmmaker Mode y Dynamic Black EQ para profundidad de imagen en escenas con cambios bruscos de luz.

con Mega Contraste, y Dynamic Black EQ para profundidad de imagen en escenas con cambios bruscos de luz. Tasa de refresco: Motion Xcelerator 120 Hz con tecnología de interpolación de movimiento, frecuencia variable de actualización (VRR), modo automático de baja latencia (ALLM) y Game Motion Plus para fluidez en deportes y gaming.

con tecnología de interpolación de movimiento, frecuencia variable de actualización (VRR), modo automático de baja latencia (ALLM) y Game Motion Plus para fluidez en deportes y gaming. Audio: altavoces integrados de 2 canales, Object Tracking Sound que sigue el sonido en la dirección del movimiento en pantalla, Adaptive Sound y compatibilidad con Q-Symphony para sincronización con barras de sonido Samsung.

altavoces integrados de 2 canales, que sigue el sonido en la dirección del movimiento en pantalla, Adaptive Sound y compatibilidad con para sincronización con barras de sonido Samsung. Sistema operativo: Tizen OS con One UI Tizen, acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus y Daily+.

Tizen OS con One UI Tizen, acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus y Daily+. Gaming: Gaming Hub para acceder a juegos en la nube sin necesidad de consola adicional, compatibilidad con Auto Game Mode, HGiG, Mini Map Zoom y Super Ultra Wide Game View.

para acceder a juegos en la nube sin necesidad de consola adicional, compatibilidad con Auto Game Mode, HGiG, Mini Map Zoom y Super Ultra Wide Game View. Asistente de voz: Bixby integrado con compatibilidad para Amazon Alexa y Google Assistant para control del hogar inteligente desde la pantalla.

Bixby integrado con compatibilidad para para control del hogar inteligente desde la pantalla. Conectividad: 3 puertos HDMI (uno con ALLM), 2 USB-A, salida de audio digital óptica, RF In, WiFi 5 , Bluetooth 5.2, Ethernet, compatibilidad con SmartThings Hub y Apple AirPlay.

(uno con ALLM), 2 USB-A, salida de audio digital óptica, RF In, , Bluetooth 5.2, Ethernet, compatibilidad con SmartThings Hub y Apple AirPlay. Funcionalidades adicionales: Knox Security, AI Ahorro de Energía, Tap View, Sound Mirroring, Mobile to TV, Wireless TV On, videollamadas con Google Meet, navegador web integrado, NFT Nifty Gateway.

Knox Security, AI Ahorro de Energía, Tap View, Sound Mirroring, Mobile to TV, Wireless TV On, videollamadas con Google Meet, navegador web integrado, NFT Nifty Gateway. Dimensiones y peso: 218 cm de ancho por 124.5 cm de alto sin base, 51.8 kg sin base.

Forma de envío en Liverpool y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional y envío gratuito en compras de productos electrónicos de gran formato. La cadena ofrece la opción de Click & Collect (compra en línea con recolección en tienda sin costo) y la app móvil Liverpool Pocket con notificaciones de promociones bancarias adicionales según la tarjeta del usuario. Por las dimensiones del empaque (más de 2.18 metros de ancho para una pantalla de 98 pulgadas), conviene verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega a domicilio o coordinar el servicio de instalación a domicilio que Liverpool ofrece como servicio adicional. El tiempo de entrega oscila entre 5 y 10 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye tres años de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica y panel; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia. Liverpool también ofrece política de devolución dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra.

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