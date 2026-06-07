Si buscas una pantalla para ver contenido streaming o jugar videojuegos, esta Hisense 50 Pulgadas QLED 4K VIDAA está de promoción en Soriana con un costo de $6,490.00 pesos con hasta 36 meses de mensualidades de $180.28 pesos.

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Es una TV práctica y económica que no gastará tu presupuesto como las marcas premium, pero te dará el mejor rendimiento de color y brillo en este tipo de paneles.

¿Vale la pena comprar la pantalla Hisense de 50 pulgadas QLED 4K VIDAA?

Esta pantalla ofrece colores más vivos, con mayor brillo y mejor contraste que las pantallas LED convencionales, con una resolución 4K ideal para aprovechar al máximo series y películas en streaming.

Asimismo, el sistema operativo que ofrece es nativo de Hisense, lo que garantiza que la pantalla tenga fluidez, rapidez y acceso a las aplicaciones principales sin complicaciones.

Sin embargo, es necesario que tengas en cuenta que estos modelos usan un panel VA, lo que significa que la imagen se ve increíble si estás sentado de frente, pero los colores pueden perder intensidad si miras de lado.

Asimismo, su sonido es bastante básico, ya que —como ocurre en las pantallas modernas— los altavoces integrados son funcionales pero básicos.

Esto significa que la experiencia inmersiva será mejor si agregas un sistema de audio o incluso una barra de sonido.

Finalmente, a diferencia de las TV con sistema Android, la tienda de aplicaciones de VIDAA es cerrada, lo que te impedirá tener un catálogo extenso de aplicaciones, sin embargo, esto te ayudará a que tu pantalla jamás se infecte de un virus o malware, ya que esta marca sí es susceptible a este tipo de ciberataques.