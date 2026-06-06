Costco remata la pantalla Sony Bravia XR A95L de 65 pulgadas con QD-OLED y procesador XR Cognitive

Costco sumó a su catálogo la versión más reciente del flagship OLED de Sony en formato 65 pulgadas. La Smart TV Sony Bravia 8 II QD-OLED 4K de 65 pulgadas, modelo K-65XR80M2 —modelo 2025 y sucesor directo del Bravia XR A95L— pasó de $50,999 a $44,999 pesos para socios con membresía vigente, lo que representa un ahorro directo de $6,000 pesos sobre el precio de catálogo. La rebaja sitúa al flagship Sony QD-OLED dentro del rango premium del catálogo Costco y posiciona al modelo como una de las propuestas más fuertes del retailer en pantallas OLED de gama alta antes del Mundial 2026. La oferta es válida hasta el 30 de junio de 2026.

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Costco habilita las opciones habituales de pago para socios: contado, tarjeta de crédito, débito, certificado de recompensa y financiamiento a meses sin intereses con bancos participantes según promoción vigente. El descuento aplica únicamente con membresía vigente (Oro o Ejecutiva), que puede tramitarse en el momento de la compra en sucursal o en línea desde costco.com.mx.

Qué ofrece la línea Bravia 8 II QD-OLED frente a la familia OLED de Sony

El Sony Bravia 8 II es el modelo flagship dentro de la familia OLED 2025 de Sony y sucede directamente al A95L como referencia QD-OLED de la marca. La diferencia técnica frente al A95L 2023 y frente a las líneas OLED Samsung —cubiertas recientemente en Bodega Aurrera con el S85F 55″ y 77″ y en Liverpool con el S90H 65″— se concentra en cuatro áreas: panel QD-OLED Quantum Dot con XR Triluminos Max, procesador XR con AI, sistema de audio Acoustic Surface Audio+ y características exclusivas para PlayStation 5.

Pantalla Sony Bravia 8 65 pulgadas en Costco Descuento de $6,000 hasta el 30 de junio. (Costco)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Sony para el modelo K-65XR80M2:

Pantalla: QD-OLED 4K UHD de 65 pulgadas con más de 8 millones de píxeles autoiluminados que se controlan de manera individual e independiente para generar negros perfectos con el brillo OLED más alto del catálogo Sony.

QD-OLED 4K UHD de 65 pulgadas con más de que se controlan de manera individual e independiente para generar negros perfectos con el brillo OLED más alto del catálogo Sony. Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos).

3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos). Procesador: XR Processor con tecnología AI que mejora cada escena en tiempo real, potenciando color, contraste y claridad sin perder detalle.

XR Processor con tecnología AI que mejora cada escena en tiempo real, potenciando color, contraste y claridad sin perder detalle. Color: XR Triluminos Max con miles de millones de colores Quantum Dot precisos y reales.

XR Triluminos Max con miles de millones de colores Quantum Dot precisos y reales. Tasa de refresco: 120 Hz con soporte VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) y SBTM (Source-Based Tone Mapping).

120 Hz con soporte VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) y SBTM (Source-Based Tone Mapping). HDR: Dolby Vision, HDR10 y HLG.

Dolby Vision, HDR10 y HLG. Audio: Acoustic Surface Audio+ —tecnología que convierte el panel mismo de la pantalla en altavoz, generando audio que emana directamente de la imagen—, complementado con dos subwoofers integrados.

—tecnología que convierte el panel mismo de la pantalla en altavoz, generando audio que emana directamente de la imagen—, complementado con dos subwoofers integrados. Sistema operativo: Google TV con acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+ y catálogo completo de Google Play Store.

Google TV con acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+ y catálogo completo de Google Play Store. Asistente de voz: Google Assistant integrado con búsqueda por voz y control del hogar inteligente.

Google Assistant integrado con búsqueda por voz y control del hogar inteligente. Gaming: Auto HDR Tone Mapping y Auto Genre Picture Mode, características exclusivas para PlayStation 5 que ajustan automáticamente la pantalla según el género del juego que se esté reproduciendo.

Auto HDR Tone Mapping y Auto Genre Picture Mode, características que ajustan automáticamente la pantalla según el género del juego que se esté reproduciendo. HDMI: soporte HDMI 2.1 con 4K/120, VRR, ALLM y SBTM en puertos dedicados.

soporte HDMI 2.1 con 4K/120, VRR, ALLM y SBTM en puertos dedicados. Diseño: filosofía One Slate con perfil ultradelgado y marco que se alinea con la pantalla; base de dos patas metálicas delgadas con altura ajustable para acomodar barra de sonido debajo.

filosofía One Slate con perfil ultradelgado y marco que se alinea con la pantalla; base de dos patas metálicas delgadas con altura ajustable para acomodar barra de sonido debajo. Construcción: chapa especial trasera para disipar calor que permite al panel funcionar con mayor brillo sin sobrecalentamiento.

chapa especial trasera para disipar calor que permite al panel funcionar con mayor brillo sin sobrecalentamiento. IMAX Enhanced: certificación que reproduce contenido IMAX con calibración específica del modo cinema.

certificación que reproduce contenido IMAX con calibración específica del modo cinema. Pure Stream y BRAVIA Core: acceso a catálogo de películas de estudio con calidad cinematográfica incluido con la compra del televisor.

Forma de envío y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Costco con cobertura nacional. El descuento de socios aplica únicamente con membresía vigente (Oro o Ejecutiva); por las dimensiones del empaque, Costco recomienda verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega. El servicio de mensajería deja el equipo en la entrada del domicilio en primer piso, sin subir escaleras ni usar elevadores ni desempacar el equipo, según las condiciones estándar de Costco para pantallas de gran formato. El tiempo de entrega oscila entre 5 y 10 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye dos años de garantía oficial Sony México que cubre defectos de fábrica y panel; conviene conservar el comprobante de compra digital para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia. Costco también ofrece su política de devolución estándar para socios, que permite verificar el funcionamiento del equipo dentro del periodo definido por la membresía. La oferta tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2026, lo que da margen al comprador para evaluar la decisión durante el arranque del Mundial 2026 y la antesala del Día del Padre.

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