¡Aprovecha la Venta Nocturna de junio 2026! Para que disfrutes de la mejor programación en TV Azteca, te presentamos una promoción imperdible. Liverpool remata la pantalla LG de 55 pulgadas Smart TV QNED 4K 75QNED73ASC con AI webOs.

LG QNED es la tecnología más completa de televisores LED, su potente Procesador α7 AI 4K Gen8 proporciona las capacidades de la inteligencia artificial más avanzada en imagen y sonido. Su exclusiva tecnología Dynamic QNED Color podrás ver colores vívidos y reales en tu pantalla. Te contamos los detalles de la promoción.

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Pantalla LG 75 pulgadas precio

El equipo, que normalmente tiene un precio de 24 mil 999 pesos, se encuentra disponible por 13 mil 999.20 pesos, es decir, un descuento mayor a los 11 mil pesos.

Asimsimo la promoción incluye como regalo un jersey oficial de la Selección Mexicana, perfecto para las y los amantes del futbol.

Si no tienes dinero para pagar de contado, Liverpool cuenta con un esquema de financimiento de hasta nueve meses sin intereses, con pagos de mil 685.09 pesos

Puedes conseguir la oferta aquí.

Pantalla LG 75 pulgadas características

De acuerdo con los detalles de la página oficial de Liverpool, con este equipo:

Podrás obtener recomendaciones personalizadas al momento de encender tu LG TV y hablar gracias a su Identificación de Voz AI que conoce la firma de voz única de cada usuario. A través de Chatbot AI resuelve y recibe ayuda de forma activa a tus solicitudes, simplemente habla con tu televisor y él podrá clasificar tus intenciones y responder de acuerdo a ellas.

y hablar gracias a su que conoce la firma de voz única de cada usuario. A través de Chatbot AI resuelve y recibe ayuda de forma activa a tus solicitudes, simplemente habla con tu televisor y él podrá clasificar tus intenciones y responder de acuerdo a ellas. Ahora podrás navegar aún más fácil por webOS gracias al nuevo AI Magic Remote ya que cuenta con un nuevo botón AI que te permite interactuar con tu asistente inteligente de manera más intuitiva. Con el sistema operativo webOS Re:New Program podrás obtener los beneficios de las últimas funciones y software con actualizaciones anuales.

ya que cuenta con un nuevo que te permite interactuar con tu asistente inteligente de manera más intuitiva. Con el sistema operativo webOS Re:New Program podrás obtener los beneficios de las últimas funciones y software con actualizaciones anuales. Sport Alert te mantienen actualizado con las últimas noticias de tus equipos favoritos para que disfrutes del evento deportivo más importante del año.

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