Bodega Aurrera remata la pantalla Sony Bravia 3 4K de 65 pulgadas con procesador X1 4K HDR

Bodega Aurrera sumó a su catálogo una de las ofertas más fuertes registradas en lo que va de junio para pantallas Sony de gama media en formato 65 pulgadas. La Smart TV Sony Bravia 3 4K de 65 pulgadas, modelo K-65S30 —en condición reacondicionada— pasó de $12,299 a $9,790 pesos, lo que representa un ahorro directo de $2,509 pesos y equivale al 20% de descuento sobre el precio publicado. La rebaja sitúa a una pantalla Sony de 65 pulgadas con procesador 4K HDR X1 por debajo de los $9,800 pesos, un rango donde habitualmente compiten modelos de gama media de marcas chinas (TCL, Hisense) y la línea Crystal UHD de entrada Samsung, abriendo la oportunidad de acceder al procesado de imagen Sony a un precio fuera del rango premium habitual de la marca.

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El esquema de pagos contempla hasta 24 meses sin intereses de $407.92 pesos con tarjetas de crédito participantes, una mensualidad inferior al precio promedio combinado de varios servicios de streaming. Bodega Aurrera ofrece también las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero Cashi y combinación con cupones bancarios que pueden reducir aún más el precio final según el banco emisor.

Qué ofrece la línea Bravia 3 frente a la familia 4K de Sony

El Sony Bravia 3 es la línea de entrada 4K dentro del catálogo televisivo Sony 2024 y se posiciona por debajo de las familias Bravia 7, Bravia 8 (OLED) y Bravia 9 (Mini LED premium). La diferencia técnica frente a esas líneas superiores —como la Bravia 8 II QD-OLED cubierta recientemente en Costco— se concentra en la tecnología de panel y procesador: mientras las gamas premium Sony usan QD-OLED, OLED y Mini LED, la Bravia 3 mantiene panel LED tradicional con el procesador 4K HDR X1 de Sony y la suite Triluminos Pro para color.

TV Sony Bravia 3 65 Pulgadas en Bodega Aurrera El televisor reacondicionado tiene un descuento de $2,509. (Bodega Aurrera)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Sony México para el modelo K-65S30:

Pantalla: LED de 65 pulgadas con bisel mínimo y diseño que se integra a la sala.

LED de 65 pulgadas con bisel mínimo y diseño que se integra a la sala. Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K Ultra HD nativos).

3,840 x 2,160 píxeles (4K Ultra HD nativos). Procesador: 4K HDR Processor X1 que mejora cada escena en tiempo real potenciando color, contraste y claridad.

que mejora cada escena en tiempo real potenciando color, contraste y claridad. Color: Triluminos Pro para mostrar más de mil millones de colores precisos con calidad de imagen realista, viva y brillante.

para mostrar más de mil millones de colores precisos con calidad de imagen realista, viva y brillante. HDR: soporte para HDR10, Dolby Vision y HLG.

soporte para HDR10, Dolby Vision y HLG. Tasa de refresco: Motionflow XR 240 (60 Hz nativos) con tecnologías de suavizado de movimiento para deportes y contenido en movimiento.

Motionflow XR 240 (60 Hz nativos) con tecnologías de suavizado de movimiento para deportes y contenido en movimiento. Audio: dos altavoces Bass Reflex de 10W + 10W con tecnología X-Balanced Speaker, compatible con Dolby Audio y Dolby Atmos para audio multidimensional.

dos altavoces Bass Reflex de 10W + 10W con tecnología X-Balanced Speaker, compatible con Dolby Audio y para audio multidimensional. Sistema operativo: Google TV con acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Paramount+ y catálogo completo de Google Play Store.

Google TV con acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Paramount+ y catálogo completo de Google Play Store. Asistente de voz: Google Assistant integrado con micrófono incorporado y búsqueda por voz.

Google Assistant integrado con micrófono incorporado y búsqueda por voz. Gaming: funciones exclusivas para PlayStation 5 —característica que Sony reserva a su catálogo televisivo y que conecta automáticamente con la consola para ajustar parámetros de imagen— y compatibilidad con HDMI 2.1.

funciones exclusivas para —característica que Sony reserva a su catálogo televisivo y que conecta automáticamente con la consola para ajustar parámetros de imagen— y compatibilidad con HDMI 2.1. Conectividad: WiFi, Bluetooth, 4 puertos HDMI , USB, Ethernet y Chromecast integrado.

WiFi, Bluetooth, , USB, Ethernet y Chromecast integrado. Diseño: marco delgado de 144 cm de ancho por 83 cm de alto por 9 cm de profundidad.

marco delgado de 144 cm de ancho por 83 cm de alto por 9 cm de profundidad. Almacenamiento interno: 16 GB para aplicaciones y contenido descargable.

Forma de envío en Bodega Aurrera y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Bodega Aurrera con cobertura nacional, opción de recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Por las dimensiones del empaque (más de 1.44 metros de ancho para una pantalla de 65 pulgadas), conviene verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega o coordinar el servicio de instalación a domicilio que Bodega Aurrera ofrece como servicio adicional. El equipo es reacondicionado, lo que significa que ha sido inspeccionado, reparado y verificado para asegurar su funcionamiento, pero puede no incluir accesorios ni empaque original según las condiciones estándar del programa.

El equipo incluye garantía limitada del vendedor para producto reacondicionado, que cubre defectos detectados en el proceso de revisión; conviene revisar las condiciones específicas de garantía en la ficha vigente antes de la compra. Bodega Aurrera también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra. La garantía oficial Sony México para productos reacondicionados puede tener cobertura distinta a la del producto nuevo; conviene confirmar el respaldo con Sony Soporte México al momento de activar el equipo.

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