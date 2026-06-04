LG Display sobre sus nuevos paneles OLED para 2026: más brillo, negros más profundos y una estrategia para ganarle a Samsung

LG Display anunció una nueva estrategia para sus paneles OLED: en lugar de una sola línea de productos, habrá dos familias completamente diferenciadas bajo la marca "Tandem“. La división busca especializar cada tipo de panel según su uso, reducir costos y competir de frente con la tecnología QD-OLED de Samsung y con la nueva generación de pantallas MiniLED y MicroLED RGB que se vienen.

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¿Qué son los nuevos paneles Tandem WOLED de LG y qué especificaciones tienen?

Los Tandem WOLED mantienen el subpíxel blanco (la misma base de los televisores OLED convencionales) y están diseñados para pantallas de gran formato como televisores y monitores gaming. Sus especificaciones apuntan alto:

tasas de refresco de hasta 720 Hz

reflectancia inferior al 1.1%

brillo de pico de hasta 1,500 nits, superando a los modelos actuales.

Esta generación de LG se basa en la tecnología 4-stack Primary RGB Tandem, presentada en el CES 2025, que organiza la fuente de luz en cuatro capas: dos de elementos azules y capas independientes de rojo y verde para aumentar el brillo máximo.

¿Qué diferencia a los Tandem WOLED de los Tandem OLED de LG Display?

La segunda familia, los Tandem OLED, prescinde del subpixel blanco y tiene una estructura interna diferente. Su destino son pantallas más pequeñas: equipos portátiles y el sector de automoción, donde el OLED tiene un terreno cada vez más relevante.

La estrategia de LG Display apunta a dos objetivos claros: ofrecer un producto más especializado por segmento y abaratar costos para que el OLED pueda llegar a gamas medias, que hasta ahora ocupan los televisores MiniLED y MicroLED RGB de fabricantes como Samsung, Hisense y Sony.

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