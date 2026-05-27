Celulares se quedarán sin WhatsApp en junio de 2026; estos son los modelos afectados

Meta lanza actualizaciones constantes en su aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp. Esto se debe a que realizan mejoras enfocadas en el diseño y fortalecimiento del sistema de seguridad.

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Lo que sucede es que, los equipos con el software más antiguo, carecen de la capacidad técnica para soportar las nuevas funciones que brinda la app. Entonces, al no poder recibir los parches de actualización, dichos celulares obsoletos son un blanco fácil para recibir ciberataques.

¿Cuáles son los requisitos para tener WhatsApp en junio 2026?

Los equipos que podrán seguir disfrutando de la aplicación de mensajería instantánea el mes en puerta, son los que tengan Android 5.0 o iOS 15.1.

Si tu equipo no cuenta con más actualizaciones, la app no elimina la cuenta, solo envía una notificación previa para que tengas el tiempo suficiente para crear una copia de seguridad y poder migrar tus chats a un dispositivo más actual.

Sin embargo, si no puedes permitirte esta opción, puedes usar WhatsApp Web de forma temporal.

Lista de celulares que se quedan sin WhatsApp en junio 2026

Esta restricción afectará a los celulares lanzados en el 2014 o antes, como:

iPhone: iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c y modelos anteriores

iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c y modelos anteriores Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Ace 4 y Galaxy Core II

Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Ace 4 y Galaxy Core II Motorola: Moto G (1ª generación), Moto E (1ª generación) y Moto X (1ª generación)

Moto G (1ª generación), Moto E (1ª generación) y Moto X (1ª generación) Huawei: Ascend P6, Ascend G6 y Ascend Y530

Ascend P6, Ascend G6 y Ascend Y530 LG: Optimus G, Optimus L5 (E610), Optimus L7 II, L70 y L90

Optimus G, Optimus L5 (E610), Optimus L7 II, L70 y L90 Sony: Xperia Z, Xperia M, Xperia E1, Xperia L y Xperia SP

Xperia Z, Xperia M, Xperia E1, Xperia L y Xperia SP HTC: One M7, Desire 500, Desire 300 y Desire 601

Cabe destacar que, según la página oficial del soporte, a partir del 8 de septiembre del 2026, WhatsApp volverá a elevar sus requisitos mínimos, permitiendo que solo celulares con Android 6.0 en adelante, puedan usar la app.

Asimismo, no se admitirá la configuración de nuevas cuentas en celulares que solo funcionan con Wi-Fi, por lo que forzosamente deberás tener una memoria SIM o eSIM para recibir mensajes vía SMS o llamadas durante el proceso de verificación.