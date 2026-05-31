Hoy, 31 de mayo, se conmemora el Día Mundial del Loro, una fecha impulsada en 2004 por la organización benéfica World Parrot Trust (WPT) dedicada a la conservación y bienestar de estos animales que opera en casi 40 países protegiendo los hábitats silvestres, el tráfico ilegal y su cuidado.
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El objetivo de este día es promover la conservación y crear conciencia sobre los peligros a los que están expuestos estas aves, ya que se estima que más de una tercera parte de sus especies están amenazadas o en peligro de extinción.
Las causas principales que amenazan a los loros, son:
- Pérdida de su hábitat por deforestación y fragmentación de los entornos
- Comercio ilegal por la captura desmesurada para el mercado negro
- Caza y cambio climático
¿Cómo se protege al loro en México?
En nuestro país, existe una regulación estricta debido a que todas las aves nativas como loros, pericos y guacamayas, son considerados en “peligro”.
A través de las leyes mexicanas, dependencias como la PROFEPA hacen valer la Ley General de Vida Silvestre que protege estrictamente a todas las especies, en especial a las nativas; esto de acuerdo con el artículo 60 Bis 2 que prohíbe de forma absoluta su captura, extracción, posesión, transporte y venta.
Cabe destacar que, tener un loro silvestre en casa es considerado un delito federal con multas de hasta $600 mil pesos, y con penas de 1 a 9 años.
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