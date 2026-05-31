Luces misteriosas en Chiapas: Captan extraño fenómeno y surgen teorías sobre un terremoto devastador| VIDEO

Sorprendentes videos virales en TikTok, Facebook y X muestran intensos destellos iluminando las montañas de Chiapas durante la noche. Las imágenes generaron asombro entre habitantes y usuarios de internet, quienes rápidamente comenzaron a relacionarlas con las llamadas “luces de terremoto”, un fenómeno natural que ha sido documentado en distintos países antes o durante algunos movimientos sísmicos.

Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia científica ni reporte oficial que vincule este fenómeno con un terremoto devastador próximo. Te contamos todos los detalles.

Misteriosas luces en Chiapas ponen en alerta a chiapanecos por posible terremoto

Los videos virales muestran potentes resplandores que iluminan amplias zonas montañosas en medio de lluvia, nubosidad y actividad eléctrica. Debido a la intensidad de los destellos, algunas personas aseguraron que podrían ser una señal de un próximo terremoto devastador en Chiapas, mientras que otros incluso hablaron de fenómenos paranormales o actividad extraterrestre.

Sin embargo, autoridades de Protección Civil señalaron que este tipo de eventos pueden explicarse por las fuertes tormentas registradas en la región y por la interacción entre nubes de tormenta y las cadenas montañosas del estado. Según la información difundida, las descargas eléctricas suelen intensificarse durante la temporada de lluvias en el sureste mexicano.

¿Qué son las luces que se vieron en el cielo de Chiapas?

Las luces de terremoto son destellos luminosos que han sido reportados en distintas partes del mundo antes o durante algunos sismos. Aunque existen investigaciones sobre este fenómeno, los especialistas señalan que aún no hay una explicación definitiva y tampoco representan un método confiable para predecir terremotos.

En el caso de Chiapas, la evidencia disponible apunta más a un fenómeno atmosférico asociado con tormentas eléctricas que a una señal sísmica. Los videos muestran condiciones de lluvia intensa, nubosidad y actividad eléctrica, elementos que pueden generar efectos visuales sorprendentes sobre zonas montañosas.

Aunque, las autoridades no han emitido alertas relacionadas con un posible terremoto derivado de estas luces, los internautas siguen haciendo crecer, en redes sociales, rumores acerca de las famosas luces de terremoto.

Por esta razón, especialistas recomiendan mantenerse informados únicamente a través de fuentes oficiales de Protección Civil y monitoreo sísmico para evitar la difusión de rumores o información falsa acerca de posibles terremotos en México.

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