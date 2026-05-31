La araña violinista es considerada como una de las más peligrosas por su veneno sumamente tóxico, que es capaz de causar la muerte si no se administra el antídoto a tiempo y aunque muchos pensarían que habita en zonas remotas, lo cierto es que puede estar más cerca de ti si es que en tu hogar hay tres plantas específicas.

A la araña violinista se le conoce científicamente como Loxosceles, o “araña del rincón”, y no teje telarañas comunes, pues las que crea son algodonosas e irregulares. Una buena señal para que tengas cuidado si es que te gusta cuidar de tu jardín o salir a caminar a las áreas verdes.

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¿Qué características tienen las arañas violinistas?

Es muy pequeña, no supera el tamaño de una falange de nuestro dedo índice

Mide entre 1 y 3 cm

Tiene seis ojos que están en forma de media luna

Su color es pardo rojizo

Tiene patas muy delgadas

En su espalda hay una forma de violín

Evita el contacto con humanos y hasta se puede autolesionar para escapar de su presencia

¿En qué partes de México hay arañas violinistas?

La araña violinista se encuentra en casi todo el país, pero es común en las siguientes entidades:

Baja California Sur

Guerrero

Jalisco

¿En qué plantas se esconden las arañas violinistas?

Plantas como nopales, los saguaros y las biznagas, es decir, variedad de cactus, así como la vegetación seca, están entre los hábitats naturales en que se esconden las arañas violinistas, así que ten cuidado si las tienes en tu jardín.

Estas arañas también se pueden esconder detrás de cuadros, muebles, bodegas, armarios, grietas en la pared y registros de luz.

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