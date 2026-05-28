Bodega Aurrera lanza a precio de regalo la pantalla Samsung OLED S85F de 55 pulgadas con NQ4 AI Gen2 y 24 meses sin intereses

Bodega Aurrera sumó al cierre del Hot Sale una de las ofertas más fuertes registradas en lo que va del año dentro del rango OLED de marca premium. La Smart TV Samsung OLED 4K S85F de 55 pulgadas —modelo 2025 con Vision AI— pasó de $31,427 a $16,999 pesos, lo que representa un ahorro directo de $14,428 pesos y equivale al 46% de descuento sobre el precio de catálogo. La rebaja sitúa una pantalla OLED Samsung de 55 pulgadas por debajo de los $17,000 pesos, un rango excepcional considerando que los modelos OLED competidores en formato 55″ —como el LG OLED B5 o el Sony Bravia 8 II— se mantienen por encima de los $20,000 pesos incluso con ofertas activas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El esquema de pagos contempla hasta 24 meses sin intereses de $708.29 pesos con tarjetas de crédito participantes, una mensualidad inferior al promedio combinado de varios servicios de streaming. Bodega Aurrera ofrece también las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero Cashi y combinación con cupones bancarios que pueden reducir aún más el precio final según el banco emisor.

Qué ofrece la línea OLED S85F frente al portafolio QLED Samsung

La S85F es la propuesta de entrada a la familia OLED 2025 de Samsung en formato 55 pulgadas. La diferencia técnica frente a las líneas QLED y Neo QLED —cubiertas recientemente en Bodega Aurrera, Liverpool, Sam’s Club y Costco— se concentra en el principio mismo de generación de imagen: mientras QLED usa retroiluminación LED detrás del panel y Neo QLED usa Quantum Mini LED con miles de zonas de atenuación, OLED elimina por completo la retroiluminación. Cada píxel es autoiluminado, se enciende y se apaga de manera independiente, lo que se traduce en negros perfectos —imposibles de reproducir con retroiluminación— y un contraste infinito.

Television Samsung OLED 4K 55 pulgadas en Bodega Aurrera El producto tiene un importante descuento de $14,428.14. (Bodega Aurrera)

Estas son las especificaciones principales según la ficha oficial Samsung México:

Pantalla: OLED 4K UHD de 55 pulgadas con píxeles autoiluminados.

OLED 4K UHD de 55 pulgadas con píxeles autoiluminados. Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos).

3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos). Procesador: NQ4 AI Gen2 con AI Upscaling que analiza el contenido escena por escena para maximizar brillo y contraste.

NQ4 AI Gen2 con AI Upscaling que analiza el contenido escena por escena para maximizar brillo y contraste. HDR: OLED HDR con validación PANTONE para 2,140 colores y 110 tonos de piel.

OLED HDR con validación PANTONE para 2,140 colores y 110 tonos de piel. Tecnologías visuales: Real Depth Enhancer (aumenta el contraste entre primer plano y fondo simulando la percepción humana de profundidad) y AI Upscaling para escalar contenido HD y FHD a calidad cercana al 4K.

Real Depth Enhancer (aumenta el contraste entre primer plano y fondo simulando la percepción humana de profundidad) y AI Upscaling para escalar contenido HD y FHD a calidad cercana al 4K. Audio: sistema 2.1 canales con Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony para sincronización con barras de sonido Samsung y Dolby Atmos para audio multidimensional.

sistema con Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony para sincronización con barras de sonido Samsung y Dolby Atmos para audio multidimensional. Suite de IA: Vision AI con Auto HDR Remastering, Live Translate (traducción de subtítulos en tiempo real), Click to Search y AI Mode para acceso rápido a ajustes de imagen.

Vision AI con Auto HDR Remastering, Live Translate (traducción de subtítulos en tiempo real), Click to Search y AI Mode para acceso rápido a ajustes de imagen. Sistema operativo: Tizen con One UI Tizen, acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus, Daily+ y Gaming Hub.

Tizen con One UI Tizen, acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus, Daily+ y Gaming Hub. Conectividad: WiFi, Bluetooth, múltiples puertos HDMI y USB, compatibilidad con SmartThings, Apple AirPlay y duplicación de pantalla desde dispositivos iOS y Android.

WiFi, Bluetooth, múltiples puertos HDMI y USB, compatibilidad con SmartThings, Apple AirPlay y duplicación de pantalla desde dispositivos iOS y Android. Diseño: modelo con LaserSlim Design, control remoto SolarCell que se recarga con luz —sin necesidad de pilas desechables.

El argumento clave: salto a OLED real por debajo de $17,000 pesos

El diferenciador editorial más fuerte de esta oferta no está en el porcentaje de descuento, sino en el salto tecnológico que representa OLED frente a cualquier línea LED o QLED dentro del mismo retailer. Los píxeles autoiluminados de OLED ofrecen negros absolutos —no “casi negros” como en los mejores Mini LED—, ángulos de visión prácticamente perfectos sin pérdida de color en posiciones laterales, y tiempos de respuesta de pixel inferiores a 0.1 milisegundos, ideales para gaming en consolas de nueva generación. La línea QLED estándar (Q6F, Q7F, Q8F) y la línea Neo QLED (QN90F) cubiertas en notas recientes ofrecen distintos grados de excelencia dentro de retroiluminación LED, pero ninguna alcanza el contraste infinito que solo OLED puede entregar.

El producto se vende y envía directamente por Bodega Aurrera con cobertura nacional, opción de recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Por las dimensiones del empaque (más de 1.25 metros de ancho), conviene verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.