Liverpool lanza a precio de regalo la Samsung Galaxy Tab S10 Lite con pantalla de 10.9 pulgadas y S Pen incluido

Liverpool sumó a su catálogo una de las ofertas más atractivas registradas en tablets de marca reconocida en lo que va del mes. La Samsung Galaxy Tab S10 Lite de 10.9 pulgadas pasó de $7,999 a $5,849 pesos, lo que representa un ahorro directo de $2,150 pesos y equivale al 27% de descuento sobre el precio de catálogo. La rebaja sitúa una tablet Samsung de la generación más reciente —lanzada a finales de 2025— por debajo de los $6,000 pesos, un rango excepcional considerando que el equipo incluye el S Pen en la caja sin costo adicional.

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Liverpool habilita el financiamiento a hasta 13 meses sin intereses con pagos de $499.92 pesos mediante tarjetas de crédito participantes, además de las opciones habituales de pago de contado, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo. La compra incluye envío a domicilio con cobertura nacional y la posibilidad de recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia.

Qué ofrece la Galaxy Tab S10 Lite por $5,849 pesos

La Galaxy Tab S10 Lite es la propuesta de Samsung para usuarios que buscan una tablet de marca reconocida con S Pen integrado en un rango de precio accesible. A diferencia de la línea Tab S10 Ultra o Tab S11 —pensadas para uso profesional con paneles AMOLED y procesadores flagship—, la Lite apuesta por la combinación equilibrada de tamaño, autonomía y herramientas de productividad. Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México:

Tablet Galaxy Tab S10 Lite en Liverpool Se puede pagar en hasta 13 meses sin intereses. (Liverpool)

Pantalla: LCD de 10.9 pulgadas con reducción de luz azul certificada por SGS para reducir la fatiga ocular en sesiones prolongadas.

LCD de 10.9 pulgadas con reducción de luz azul certificada por SGS para reducir la fatiga ocular en sesiones prolongadas. Memoria: 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno.

6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Almacenamiento expandible: ranura microSD que permite ampliar hasta 2 TB.

ranura microSD que permite ampliar hasta 2 TB. Batería: 8,000 mAh con carga rápida, hasta 16 horas de uso continuo según mediciones de Samsung.

8,000 mAh con carga rápida, hasta 16 horas de uso continuo según mediciones de Samsung. Diseño: 6.6 mm de grosor y 524 gramos de peso, en colores gris, plata y coral.

6.6 mm de grosor y 524 gramos de peso, en colores gris, plata y coral. Lápiz incluido: S Pen en la caja, sin necesidad de comprar accesorios adicionales.

S Pen en la caja, sin necesidad de comprar accesorios adicionales. Sistema operativo: Android 15 con One UI 7 y Galaxy AI en funciones seleccionadas.

Android 15 con One UI 7 y Galaxy AI en funciones seleccionadas. Conectividad: WiFi, Bluetooth, compatible con Galaxy Buds y otros accesorios Samsung.

WiFi, Bluetooth, compatible con Galaxy Buds y otros accesorios Samsung. Sustentabilidad: certificación Carbon Trust de neutralidad de carbono, alineada con la estrategia de Samsung en materiales y procesos sostenibles.

certificación Carbon Trust de neutralidad de carbono, alineada con la estrategia de Samsung en materiales y procesos sostenibles. Compatibilidad multimedia: soporte para formatos MP3, M4A, AAC, OGG, WAV, FLAC y MIDI.

El argumento clave: S Pen incluido + autonomía + precio

El diferenciador editorial más fuerte de esta oferta es la combinación S Pen + 16 horas de batería + precio por debajo de $6,000 pesos, una ecuación inusual en el segmento de tablets Android de gama media. La mayoría de las tablets en este rango de precio venden el lápiz como accesorio aparte (entre $700 y $1,200 pesos adicionales según marca), lo que en la práctica eleva el costo final del paquete. La Tab S10 Lite resuelve esto incluyendo el S Pen de fábrica, manteniendo un grosor de 6.6 mm —más delgado que muchos modelos competidores— y un peso de apenas 524 gramos que la convierte en una opción transportable real para uso académico, profesional o de entretenimiento.

Para estudiantes que arrancan el ciclo escolar de verano o profesionales que toman notas en reuniones, esta combinación posiciona a la Tab S10 Lite frente a alternativas como la Xiaomi Pad 6S Pro o la Lenovo Tab P12, con ventaja clara para Samsung en política de actualizaciones, ecosistema Galaxy y experiencia consolidada del S Pen.

El producto se vende directamente por Liverpool con garantía oficial de Samsung México de un año y política de devolución de 30 días naturales. El envío es gratuito por compras superiores a $499 pesos en categoría de electrónicos.

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