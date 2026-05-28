Costco lanza a precio de regalo la pantalla Samsung Neo QLED QN90F de 75 pulgadas con Quantum Mini y descuento de socios

Costco sumó al cierre de mayo una de las ofertas más relevantes registradas en lo que va del año para pantallas premium Samsung. La Smart TV Samsung Neo QLED 4K QN90F de 75 pulgadas —modelo 2025 con Vision AI— pasó de $34,999 a $29,999 pesos, lo que representa un ahorro directo de $5,000 pesos y equivale al 14% de descuento sobre el precio de catálogo. La rebaja sitúa al modelo tope de la línea Neo QLED 4K en formato 75 pulgadas por debajo de los $30,000 pesos, una ventana de precio inusual considerando que el equivalente más cercano en otros retailers —el Q7F 85″ en Sam’s Club— pertenece a la línea QLED estándar (LED tradicional), un escalón técnico inferior dentro del catálogo Samsung.

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Costco ofrece las opciones habituales de pago para socios: contado, tarjeta de crédito, débito, certificado de recompensa y financiamiento a meses sin intereses con bancos participantes según la promoción vigente. El descuento aplica únicamente con membresía vigente (Oro o Ejecutiva). La compra incluye envío a domicilio gratuito con cobertura nacional y la opción de recoger en sucursal sin costo.

Qué ofrece la Neo QLED QN90F frente a la línea QLED estándar

El Neo QLED QN90F es la propuesta tope de gama dentro de la familia Neo QLED 4K de Samsung para 2025. La diferencia técnica frente a la línea QLED estándar (Q6F, Q7F, Q8F) —cubierta recientemente en Bodega Aurrera, Liverpool y Sam’s Club— se concentra en tres áreas críticas: tecnología de retroiluminación, procesador y tasa de refresco. Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México:

Samsung Pantalla 75 pulgadas Neo QLED 4K en Costco El televisor tiene un fuerte descuento de $5,000. (Costco)

Pantalla: Neo QLED 4K UHD de 75 pulgadas con Quantum Mini LED , miles de mini LEDs con control preciso de atenuación local que reemplazan la retroiluminación LED tradicional de la línea QLED estándar.

Neo QLED 4K UHD de 75 pulgadas con , miles de mini LEDs con control preciso de atenuación local que reemplazan la retroiluminación LED tradicional de la línea QLED estándar. Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos).

3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos). Procesador: NQ4 AI Gen3 con 4K AI Upscaling Pro, dos generaciones por encima del Q4 AI del Q7F5/Q6F.

NQ4 AI Gen3 con 4K AI Upscaling Pro, dos generaciones por encima del Q4 AI del Q7F5/Q6F. HDR: Quantum HDR con mapeo de tonos HDR10+ adaptativo por escena.

Quantum HDR con mapeo de tonos HDR10+ adaptativo por escena. Tasa de refresco: Motion Xcelerator 165 Hz nativos , frente a los 120 Hz del Q7F. Compatible con VRR para juegos a 4K 165 Hz.

Motion Xcelerator , frente a los 120 Hz del Q7F. Compatible con VRR para juegos a 4K 165 Hz. Audio: sistema 4.2.2 canales con Object Tracking Sound+ que rastrea el movimiento de los objetos en pantalla y Q-Symphony para sincronización con barras de sonido Samsung.

sistema con Object Tracking Sound+ que rastrea el movimiento de los objetos en pantalla y Q-Symphony para sincronización con barras de sonido Samsung. Acabado: tecnología Glare Free que reduce reflejos en ambientes con mucha luz ambiental.

tecnología que reduce reflejos en ambientes con mucha luz ambiental. Suite de IA: Vision AI con Auto HDR Remastering, Live Translate (traducción de subtítulos en tiempo real), Click to Search, Bixby con AI Copilot y AI Mode para acceso rápido a ajustes de imagen.

Vision AI con Auto HDR Remastering, Live Translate (traducción de subtítulos en tiempo real), Click to Search, Bixby con AI Copilot y AI Mode para acceso rápido a ajustes de imagen. Sistema operativo: Tizen con One UI Tizen.

Tizen con One UI Tizen. Gaming: Game Bar 4.0, Auto Game Mode (ALLM), VRR y soporte HDMI 2.1 para consolas de nueva generación.

Game Bar 4.0, Auto Game Mode (ALLM), VRR y soporte HDMI 2.1 para consolas de nueva generación. Conectividad: WiFi 6E, Bluetooth, múltiples puertos HDMI 2.1 y USB, compatibilidad con SmartThings y Apple AirPlay.

El argumento clave: salto al verdadero premium dentro de Samsung

El diferenciador editorial más fuerte de esta oferta no está en el descuento puntual, sino en el escalón tecnológico que representa el Neo QLED frente al QLED estándar. El Quantum Mini LED —exclusivo de la línea Neo QLED— ofrece miles de zonas de atenuación local independientes, lo que se traduce en negros más profundos y picos de brillo significativamente superiores en escenas con alto rango dinámico. La línea QLED estándar (Q6F, Q7F, Q8F) usa retroiluminación LED tradicional con menos zonas de control, una diferencia perceptible especialmente en contenido HDR, transmisiones deportivas con cambios bruscos de luz y películas en escenas oscuras.

El segundo argumento decisivo es la tasa de refresco de 165 Hz nativos, exclusiva de las líneas Neo QLED premium. Ningún modelo de la línea QLED estándar 2025 alcanza esta tasa (todos se quedan en 120 Hz), lo que convierte al QN90F en la única opción real Samsung para gaming serio en consola (PS5 Pro, Xbox Series X) o PC sin entrar a OLED. Para hogares que evalúan renovar el centro de entretenimiento con la mira puesta en el Mundial 2026 —que arranca el 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá—, el QN90F ofrece la combinación más fuerte disponible actualmente en pantallas Samsung de 75 pulgadas: Quantum Mini LED + 165 Hz + Glare Free para visualización en salas con luz natural.

El producto se vende y envía directamente por Costco con garantía oficial Samsung México de un año y política de devolución de 90 días en electrónicos —una de las más generosas del retail mexicano. Por las dimensiones del empaque (más de 1.70 metros de ancho), conviene verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega o coordinar el servicio de instalación a domicilio que Costco ofrece como servicio adicional.

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