Paola Márquez: Esto se sabe de la influencer encontrada sin vida en un departamento de San Luis Potosí

Paola Márquez, una divertida y popular influencer de San Luis Potosí, fue hallada muerta en su departamento este 30 de mayo. La noticia causó conmoción entre su fandom; sin embargo, reconocen que la joven compartía cada vez con más frecuencia videos en los que expresaba sentirse decaída, triste y humillada.

La noticia de su muerte encendió las alertas acerca de la importancia de atender la salud mental y de poner atención a las señales de alerta en amigos, familiares y conocidos que pudieran estar pasando por un cuadro de depresión. Pero, ¿qué le pasó a Paola Márquez? Te contamos.

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¿De qué murió Paola Márquez?

Hércules Márquez, el padre de la creadora de contenido, confirmó la muerte de la joven con un amoroso mensaje que compartió a través de redes sociales. Trascendió que efectivamente, un familiar suyo la había hallado sin vida, por lo que llamó de inmediato a los paramédicos, quienes confirmaron que Paola ya no contaba con signos vitales.

Personal de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí acudió al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y realizar las diligencias periciales que permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento de la influencer de 30 años de edad. Hasta el momento, se sopecha que la influencer cometió suicidio.

“Se adelantó mi tesoro, mi hermosa hija Paola Márquez, hoy se fue un pedazo de mi vida, Diosito te tenga y te guarde en un lugar hermoso hija mía, un día volveremos a estar nuevamente juntos. ¡Descansa en paz mi princesa!”, fue el mensaje que el padre de la influencer dejó en redes sociales.

Tras lo ocurrido, el fandom de Paola Márquez señaló que, a partir de abril de 2026, la creadora de contenido había incrementado publicaciones relacionadas con baja autoestima, relaciones personales tóxicas y su estado de ánimo. Incluso, realizó un en vivo, en la madrugada, en el que hablaba de una relación que le causó mucho daño.

“(...) Te das cuenta que emocionalmente estás mal, porque te levantas con ese huequito en el estómago. Yo sabía lo que estaba pasando, y en el fondo sabía que me iba a hacer sufrir”, dijo en uno de sus últimos videos.

¿Quién es Paola Márquez?

Paola Márquez era una creadora de contenido, originaria de Huehuetlán, San Luis Potosí. La joven influencer cantaba con un fandom muy fiel de 1.7 millones de seguidores en TikTok que adoraban su sentido del humor.

La joven también compartía reflexiones y contenido sobre salud mental. Sin embargo, también era popular por sucontendio de vida y estilo viajes y conciertos, donde apareció con Eduin Caz, de Grupo Firme, en la reciente edición de la Feria de San Marcos y con Grupo Marca Registrada.

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