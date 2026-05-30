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Iglesia Maradoniana cumple un cuarto de siglo predicando el credo del “Dios” del futbol

Fundada como una parodia y ahora convertida en un fenómeno cultural, la Iglesia Maradoniana continúa reuniendo a miles de fieles que veneran el legado futbolístico de Diego Maradona.

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Por: Adriana Juárez Miranda