Sam’s Club remata la pantalla Samsung QLED Q7F de 85 pulgadas con Quantum Dot y 24 meses sin intereses

Sam’s Club sumó al cierre del Hot Sale una de las ofertas más fuertes registradas en lo que va del año para pantallas de formato monumental. La Smart TV Samsung QLED 4K Q7F de 85 pulgadas —modelo 2025 con Vision AI— pasó de $34,779.94 a $22,402.68 pesos, lo que representa un ahorro directo de $12,377.26 pesos y equivale al 36% de descuento sobre el precio de catálogo. La rebaja sitúa una pantalla Samsung QLED de 85 pulgadas por debajo de los $23,000 pesos, un rango excepcional para este formato considerando que el equivalente más cercano disponible recientemente —la Crystal UHD de 75″ en Walmart por $25,290— pertenece a una línea tecnológica inferior.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Sam’s Club habilita el financiamiento a 24 meses sin intereses con pagos fijos de $933.45 pesos mediante tarjetas de crédito participantes, una mensualidad inferior al promedio combinado de varios servicios de streaming. El descuento aplica únicamente para socios con membresía vigente; las opciones de pago se complementan con débito, efectivo en sucursal y la app Cashi del grupo Walmart.

Qué ofrece el Samsung QLED Q7F de 85 pulgadas

La Q7F es uno de los modelos de gama media-alta dentro de la familia QLED 2025 de Samsung y se posiciona entre la Q6F (entrada a QLED) y la Q8F (escalón superior dentro de QLED tradicional, antes de saltar a Neo QLED). El formato de 85 pulgadas convierte a este modelo en la versión más grande disponible de la línea Q7F en retail mexicano. Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México:

Pantalla Samsung 85 pulgadas QLED Smart TV en Sam´s Club El producto tiene un fuerte descuento de $12,377.26. (Sam´s Club)

Pantalla: QLED 4K UHD de 85 pulgadas con tecnología Quantum Dot y volumen de color 100%.

QLED 4K UHD de 85 pulgadas con tecnología Quantum Dot y volumen de color 100%. Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos).

3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos). Procesador: Q4 AI Gen 2 con upscaling 4K AI, que escala contenido HD y FHD a calidad cercana al 4K mediante procesamiento por inteligencia artificial.

Q4 AI Gen 2 con upscaling 4K AI, que escala contenido HD y FHD a calidad cercana al 4K mediante procesamiento por inteligencia artificial. Suite de IA: Vision AI con Auto HDR Remastering, Live Translate (traducción de subtítulos en tiempo real) y Click to Search.

Vision AI con Auto HDR Remastering, Live Translate (traducción de subtítulos en tiempo real) y Click to Search. Tasa de refresco: Motion Xcelerator hasta 120 Hz para deportes y contenido en movimiento.

Motion Xcelerator hasta 120 Hz para deportes y contenido en movimiento. HDR: soporte HDR10+ para contraste y profundidad de color mejorada.

soporte HDR10+ para contraste y profundidad de color mejorada. Audio: Object Tracking Sound Lite con Adaptive Sound, que ajusta el sonido según el contenido y el ambiente del cuarto.

Object Tracking Sound Lite con Adaptive Sound, que ajusta el sonido según el contenido y el ambiente del cuarto. Sistema operativo: Tizen con One UI Tizen, acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+ y Samsung TV Plus.

Tizen con One UI Tizen, acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+ y Samsung TV Plus. Conectividad: WiFi 5, Bluetooth, múltiples puertos HDMI y USB, compatibilidad con SmartThings y Apple AirPlay.

WiFi 5, Bluetooth, múltiples puertos HDMI y USB, compatibilidad con SmartThings y Apple AirPlay. Gaming: Game Bar para ajuste rápido de parámetros y Auto Game Mode (ALLM) compatible con consolas de nueva generación.

El argumento clave: tamaño monumental de cara al Mundial 2026

El diferenciador editorial más fuerte de esta oferta no está en el porcentaje de descuento, sino en la caída del precio por pulgada. A $22,402.68 pesos en 85 pulgadas, el precio por pulgada queda en aproximadamente $264 pesos, una cifra inusual para una QLED Samsung —líneas competidoras en formato 85″ como el TCL C755 QLED Mini LED o el Hisense U7Q ULED suelen rondar los $300-$400 pesos por pulgada en oferta. Para hogares que evalúan renovar el centro de entretenimiento con la mira puesta en el Mundial 2026 esta ventana representa una oportunidad excepcional: las 85 pulgadas permiten experiencia cinematográfica real en transmisiones deportivas, y el Motion Xcelerator a 120 Hz reduce el efecto de movimiento borroso en jugadas rápidas.

El segundo argumento decisivo es el plan de financiamiento a 24 meses, el más extendido disponible actualmente en pantallas de gran formato Samsung en cualquier retailer mexicano. La mensualidad de $933.45 pesos coloca el costo mensual por debajo del precio promedio de varios servicios de streaming combinados y permite repartir el gasto entre varios miembros del hogar para el centro familiar de entretenimiento.

El producto se vende y envía directamente por Sam’s Club con cobertura nacional. Por las dimensiones del empaque (más de 1.90 metros de ancho), conviene verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega o coordinar el servicio de instalación a domicilio que la cadena ofrece como servicio adicional.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.