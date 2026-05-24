Liverpool lanza a precio de regalo la pantalla Samsung QLED Q6F de 75 pulgadas con Quantum Dot, Vision AI y 6 meses sin intereses

Liverpool sumó a su catálogo de pantallas grandes una de las ofertas más fuertes registradas en lo que va del año para una QLED Samsung de 75 pulgadas. La Smart TV Samsung QLED 4K Q6F de 75 pulgadas —modelo 2025 con Vision AI— pasó de $31,459 a $21,989 pesos, lo que representa un ahorro directo de $9,470 pesos. La rebaja sitúa una pantalla de gama media-alta Samsung en formato XL por debajo de los $22,000 pesos, una ventana de precio inusual fuera de las temporadas más agresivas como El Buen Fin o el Hot Sale.

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Liverpool habilita el financiamiento a 6 meses sin intereses con pagos fijos de $3,664.83 pesos mediante tarjetas de crédito participantes, además de las opciones habituales de pago de contado, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo. La compra se acompaña de envío a domicilio con cobertura nacional y la posibilidad de recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia.

Qué ofrece la línea Q6F dentro del catálogo QLED 2025 de Samsung

La Q6F es el modelo de entrada a la familia QLED 2025 de Samsung en formato 75 pulgadas. Es importante señalar que el modelo Q6F utiliza el procesador Q4 Lite —no la versión completa Q4 AI presente en líneas superiores como Q7F u Q8F— pero conserva los atributos clave de la familia QLED: panel con tecnología Quantum Dot, Vision AI y compatibilidad con HDR10+. Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México:

Pantalla Smart TV QLED de 75 pulgadas 4k en Liverpool Descuento de $9,500 pesos y hasta 6 meses sin intereses de $3664.83. (Liverpool)

Pantalla: QLED 4K UHD de 75 pulgadas con tecnología Quantum Dot y volumen de color 100%.

QLED 4K UHD de 75 pulgadas con tecnología Quantum Dot y volumen de color 100%. Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos).

3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos). Procesador: Q4 Lite con AI Upscale para escalar contenido HD y FHD hacia calidad cercana al 4K.

Q4 Lite con AI Upscale para escalar contenido HD y FHD hacia calidad cercana al 4K. HDR: Quantum HDR con soporte HDR10+.

Quantum HDR con soporte HDR10+. Contraste: Mega Contraste, Micro Dimming, UHD Dimming y Contrast Enhancer.

Mega Contraste, Micro Dimming, UHD Dimming y Contrast Enhancer. Tasa de refresco: Motion Xcelerator para deportes y contenido en movimiento.

Motion Xcelerator para deportes y contenido en movimiento. Sonido: Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Adaptive Sound y potencia de 20W (2 canales).

Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Adaptive Sound y potencia de 20W (2 canales). Sistema operativo: Tizen Smart TV con One UI Tizen, acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus y Daily+.

Tizen Smart TV con One UI Tizen, acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus y Daily+. Suite de IA: Vision AI con AI Upscale, Color Booster y modo Filmmaker.

Vision AI con AI Upscale, Color Booster y modo Filmmaker. Conectividad: WiFi, Bluetooth, múltiples puertos HDMI y USB, compatibilidad con SmartThings y Apple AirPlay.

WiFi, Bluetooth, múltiples puertos HDMI y USB, compatibilidad con SmartThings y Apple AirPlay. Gaming: Auto Game Mode (ALLM) y Game Bar para ajustar parámetros como FPS, input lag y zoom de minimapa.

Auto Game Mode (ALLM) y Game Bar para ajustar parámetros como FPS, input lag y zoom de minimapa. Asistentes de voz: Bixby integrado, compatible con Alexa y Google Assistant.

El argumento clave: tamaño XL Samsung por debajo de $22,000

El diferenciador editorial más fuerte de esta oferta no es solo el descuento, sino el rango de precio al que cae una pantalla Samsung QLED de 75 pulgadas en Liverpool, con un 30% de descuento sobre el precio de catálogo.

Para quien proyecta su compra de cara al Mundial 2026, la diferencia entre Crystal UHD y QLED se nota especialmente en transmisiones deportivas, donde el volumen de color del 100% del panel Quantum Dot ofrece tonos de pasto, uniformes y luces de estadio más fieles y vivos frente a un panel LED tradicional. El Motion Xcelerator del Q6F también ayuda a reducir el efecto de movimiento borroso en jugadas rápidas.

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