Apple finalmente se defiende de los ladrones con una función que bloqueará automáticamente el iPhone si te lo arrebatan. Con esto le dice “fin a los robos” y mayor seguridad para toda la información que guardas en el dispositivo.

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El nuevo bloqueo automático se activará al instante en el que otras manos toquen tu iPhone y se complementará con la ya conocida función “Buscar mi iPhone”.

Buscar iPhone La nueva función se complementaría con "Encontrar" de Apple, que te dice en tiempo real dónde están tus dispositivos. (Adriana Juárez Miranda)

¿Cómo funciona el nuevo bloqueo de robo de iPhone?

Fuentes de nicho aseguraron que el código de iOS trabaja en una función oculta que bloqueará el iPhone automáticamente si detecta que fue arrancado bruscamente de tu mano.

Los sensores de movimiento activarían el acelerómetro del iPhone para identificar tirones o movimientos violentos que coincidan con el patrón de un asalto.

Para evitar los bloqueos accidentales, el iPhone analizará otros factores en tiempo real, como la desconexión abrupta de un Apple Watch vinculado o que se encuentre fuera de sus ubicaciones seguras como casa o trabajo.

El objetivo principal es evitar que el ladrón acceda a tus datos personales y bancarios si te logra arrebatar el iPhone en caso de que esté desbloqueado o en uso.

Este desarrollo podría anunciarse como una novedad dentro del WWDC2026, donde mostrarán todas las actualizaciones del iOS 27 o incluso llegar como una actualización previa en iOS 26.5

¿Cómo funciona el Modo Antirrobo de Apple?

No es la primera vez que vemos este tipo de innovación en Apple, pues esta herramienta se complementa con la Protección para dispositivos robados que la marca introdujo desde iOS 17.3, según datos oficiales de la manzanita.

La capa de seguridad en sí ya existe a través de la autenticación biométrica por Face ID, sin posibilidad de usar el código numérico si nos encontramos fuera de las ubicaciones conocidas.