Fecha oficial del WWDC26 donde presentarán iOS27 y el futuro de Siri

La Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, WWDC26 por sus siglas en inglés, será la última de Tim Cook como CEO de la marca, ya que le dejará el cargo a John Ternus, actual vicepresidente de hardware, a partir del 1° de septiembre.

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La fecha confirmada para la presentación inaugural será el próximo 8 de junio de 2026 en el Apple Park en Cupertino, donde se llevará a cabo el despliegue de Apple Intelligence y la evolución de Siri como la Inteligencia Artificial (IA) de la marca, siendo los protagonistas absolutos del evento.

Asimismo, se llevará a cabo la renovación del ecosistema de Apple, donde formalmente compartirán las nuevas generaciones de:

iOS 27 para los iPhone

macOS 27 para sus computadoras portátiles y de escritorio

watchOS 27 para sus relojes inteligentes

iPadOS 27 para sus tabletas

visionOS 27 para los Apple Vision Pro

Fecha, horario y dónde se verá el WWDC26

Aunque Apple confirma los detalles específicos días antes, la presentación principal se transmite a las 10:00 horas, tradicionalmente, en México a las 11:00 con Tiempo del Centro de México.

Para seguir el evento, podrás hacerlo de forma gratuita a través de los siguientes enlaces:

Después del evento, se espera que Apple libere los sistemas operativos ese mismo día para que los desarrolladores prueben la versión Beta.

¿Cuáles son los cambios clave en los sistemas operativos de Apple?

En iOS 27 veremos cambios en la rutina diaria del iPhone, tanto en escritura, búsquedas y comunicación. Para el iPadOS 27 nos prometen un mayor enfoque en productividad y herramientas creativas.

En macOS 27 se espera una integración profunda con las nuevas funciones de IA, mientras que en watchOS 27 se espera un refuerzo en las métricas de salud y deporte.

Por último, y no menos importante, veremos en visionOS 27 avances en el ecosistema de computación especial.