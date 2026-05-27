Bodega Aurrera remata el Honor Magic 7 Lite con batería de 6,600 mAh y resistencia militar SGS

Bodega Aurrera sumó al cierre del Hot Sale una de las ofertas más atractivas del momento sobre la gama media reciente de Honor. El Magic 7 Lite en su versión de 256 GB de almacenamiento, color negro y desbloqueado, pasó de $5,279 a $4,499 pesos, lo que representa un ahorro directo de $780 pesos y equivale al 15% de descuento sobre el precio de catálogo. La oferta deja al modelo —reconocido por integrar la batería más grande de su segmento— por debajo de los $4,500 pesos, un rango donde compite directamente con el Samsung Galaxy A26 5G (también disponible en el mismo retailer por $4,289) y el Xiaomi Redmi Note 14 estándar.

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El esquema de pagos contempla hasta 15 meses sin intereses de $299.93 pesos con tarjetas de crédito participantes, una mensualidad por debajo del precio de muchos servicios de streaming combinados. Bodega Aurrera ofrece también las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero Cashi y combinación con cupones bancarios que pueden reducir aún más el precio final según el banco emisor.

Características y funciones del Honor Magic 7 Lite

El Honor Magic 7 Lite pertenece a la generación más reciente de la línea Magic Lite y se posiciona como la apuesta de Honor para el segmento de gama media con énfasis en autonomía extrema y durabilidad. La diferencia más importante frente a competidores directos es su batería: 6,600 mAh, la más alta disponible en cualquier smartphone Honor vendido en retail mexicano por debajo de $5,000 pesos. Estas son sus especificaciones técnicas verificadas:

Honor Magic 7 Lite 256 GB Negro en Bodega Aurrera Ahorro directo de $780 y forma de pago hasta 15 meses sin intereses. (Bodega Aurrera)

Pantalla: AMOLED de 6.78 pulgadas, resolución FHD+, tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 4,000 nits en su punto más alto.

AMOLED de 6.78 pulgadas, resolución FHD+, tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 4,000 nits en su punto más alto. Procesador: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 octa-core.

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 octa-core. Memoria: 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Cámara principal trasera: 108 MP con sensor de alta resolución y agrupamiento de píxeles.

108 MP con sensor de alta resolución y agrupamiento de píxeles. Cámaras secundarias: lente complementaria y sensor de profundidad.

lente complementaria y sensor de profundidad. Cámara frontal: 16 MP para selfies y videollamadas.

16 MP para selfies y videollamadas. Batería: 6,600 mAh con carga rápida de 35W (SuperCharge), una de las capacidades más altas disponibles en gama media en México.

6,600 mAh con carga rápida de 35W (SuperCharge), una de las capacidades más altas disponibles en gama media en México. Resistencia: certificación SGS Five-Star Drop Resistance de cinco estrellas contra caídas y certificación TÜV Rheinland para reducción de luz azul y protección ocular.

certificación SGS Five-Star Drop Resistance de cinco estrellas contra caídas y certificación TÜV Rheinland para reducción de luz azul y protección ocular. Diseño: cuerpo ultradelgado de 7.98 mm de grosor, peso de 189 gramos en color negro.

cuerpo ultradelgado de 7.98 mm de grosor, peso de 189 gramos en color negro. Conectividad: 4G, NFC, WiFi de doble banda, Bluetooth 5.3 y puerto USB-C.

4G, NFC, WiFi de doble banda, Bluetooth 5.3 y puerto USB-C. Seguridad: lector de huellas lateral y reconocimiento facial.

lector de huellas lateral y reconocimiento facial. Sistema operativo: MagicOS 8 basado en Android 14.

El argumento clave: autonomía y durabilidad sin sacrificar precio

El diferenciador editorial más fuerte de esta oferta no está en el porcentaje de descuento —que es modesto frente a otras rebajas recientes—, sino en la combinación batería + resistencia + precio. Los 6,600 mAh del Magic 7 Lite están un 32% por encima del estándar de la gama media (5,000 mAh promedio en Samsung Galaxy A26, Xiaomi Redmi 14C o Motorola Moto G86), lo que se traduce en hasta tres días de autonomía con uso moderado según mediciones independientes y reportes de medios especializados. Para usuarios que pasan largas jornadas fuera de casa o que dependen del teléfono para trabajo en zonas con poca disponibilidad de tomacorrientes, esta diferencia redefine la experiencia de uso.

La certificación SGS de resistencia a caídas de cinco estrellas —el grado más alto que otorga la entidad de certificación suiza— es otro argumento decisivo. En la práctica, el equipo está validado para resistir caídas múltiples sobre superficies duras sin daño estructural ni de pantalla, una característica heredada de la familia Magic flagship que ningún competidor directo en este rango de precio ofrece de fábrica. Combinado con la certificación TÜV Rheinland para reducción de luz azul, el Magic 7 Lite se posiciona como un equipo pensado para uso prolongado y entornos exigentes.

El producto se vende y envía directamente por Bodega Aurrera con cobertura nacional, opción de recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Incluye un año de garantía directa con Honor México.

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