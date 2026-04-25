Descuentos en iPad en la Bodega Aurrerá este 2026 | Apple México

Si estás buscando una nueva herramienta de trabajo o simplemente adquirir una nueva tableta te tenemos muy buenas noticias, pues la Bodega Aurrerá puso un descuento de más de mil 500 pesos en el iPad A16 de 128GB, la cual es considerada como una de las mejores en el mercado tecnológico.

De acuerdo con el anuncio emitido en su plataforma web, este iPad destaca por contar con una de las plumas inteligentes mejor evaluadas en el mercado tecnológico, pues permite dibujar, diseñar y crear imágenes desde cero, así como otras funciones dentro del dispositivo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Precio final del iPad de 128 GB en Aurrerá

El precio original del iPad de 128 GB en la Bodega Aurrerá es de 9 mil 026 pesos, sin embargo con el descuento que se le colocó, la misma queda en un costo final de tan solo 7 mil 489 pesos, los cuales incluso se pueden pagar a meses sin intereses.

De acuerdo con la oferta anunciada, los 12 pagos pueden ser diferidos en 624.02 pesos, esto siempre y cuando se realice la compra con las tarjetas participantes que aparecen en la plataforma de la tienda de autoservicio.

Características del iPad con oferta en Bodega Aurrerá

Las características de este iPad con oferta en la Bodega Aurrerá, son las siguientes:

Pantalla Liquid Retina

Lápiz inteligente para dibujar y diseñar

Chip A16 que multiplica el rendimiento del dispositivo para agilizar las tareas

Conector USB-C

Cámara frontal de 12 mp

¿Cómo comprar el iPad con oferta en la Bodega Aurrerá?

Si eres una de las personas interesadas en adquirir el iPad con descuento especial en la Bodega Aurrerá, te recomendamos ingresar al siguiente enlace oficial en el cual podrás seleccionar el producto y realizar el pedido.

Es importante mencionar que la tienda de autoservicio cuenta con la opción de llevar el producto hasta la puerta de tu casa, esto dependiendo de la disponibilidad.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.