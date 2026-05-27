NO hay agua por 30 horas en 2 alcaldías de la CDMX; lista de colonias afectadas

Si vives en la Ciudad de México (CDMX), pon atención, porque al menos dos alcaldías resultaron afectadas este miércoles 27 de mayo por un corte de agua programado.

A lo largo del año, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) lleva a cabo labores de mantenimiento y reparación en la infraestructura hidráulica, para dar un servicio de calidad a los usuarios. En adn Noticias, te contamos si tu colonia será afectada por la suspensión del suministro de agua potable.

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¿Por qué no hay agua en Azcapotzalco hoy? Colonias afectadas

A través de un comunicado, la Secretaría de Gestión Integral del Agua alertó a los vecinos de la alcaldía Azcapotzalco para que tomaran las medidas de prevención necesarias ante un corte de agua programado para el miércoles 27 de mayo, que comenzó a partir de las 8:00 horas. Las colonias que no tendrán servicio de agua potable son las siguientes:

Presidente Madero

Miguel Hidalgo

San Juan Tlihuaca

Tezozomoc

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @AzcapotzalcoMx:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de reparación de la bomba del Pozo Presidente Madero.



🛠️ Continua el servicio aunque con baja presión en las colonias… pic.twitter.com/NUio0baDgG — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) May 27, 2026

En el caso del corte de agua en Azcapotzalco, las autoridades informaron que el servicio será restablecido hasta el jueves 28 de mayo, en punto de las 15:00 horas.

Lista de colonias sin agua en Magdalena Contreras hoy 27 de mayo

Los habitantes de la alcaldía Magdalena Contreras también tendrán que tomar precauciones pues no contará con agua potable a partir de las 9:00 horas, debido a que las cuadrillas de la Segiagua trabajan en la reparación de una fuga en calle Luis Cabrera, esquina Cd. Presilla, colonia San Jerónimo Lídice.

Las afectaciones sucederán únicamente en la colonia San Jerónimo Lídice. En este caso, el servicio será restablecido alrededor de las 16:00 horas.

Recomendaciones en caso de corte de agua en la CDMX

Almacenar agua en cubetas o tambos

Reutilizar el agua de la regadera para el inodoro

No lavar ropa ni trastes durante el corte

Administra bien el recurso en tanto se normaliza el servicio de agua potable en tu colonia. En caso de requerirlo, puedes solicitar el servicio de pipas gratuitas a través de la Línea H2O en el *426.

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