Apple planea jubilar a Siri con su nueva Inteligencia Artificial que tiene la meta de superar a Gemini, ChatGPT y Grok.

Apple planea jubilar a Siri con su nueva Inteligencia Artificial que tiene la meta de superar a Gemini, ChatGPT y Grok. | Apple

El nuevo chatbot de Apple está “hecho” por Gemini, la Inteligencia Artificial (IA) de Google, que actualmente se puede usar en los equipos de la marca con iOS 26.4.2. Sin embargo, la marca ya trabaja en el desarrollo de su propio sistema.

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Apple utilizó este recurso para mejorar a Siri temporalmente y no quedarse atrás en la carrera de Inteligencias Artificiales. Sin embargo, la marca ya trabaja en su propio modelo de lenguaje (LLM) conocido de manera interna como “Campos”.

¿Cómo es el nuevo chatbot de Apple y contra quién compite?

El objetivo, según Apple, de este nuevo motor es rivalizar directa y frontalmente con los gigantes del sector, como:

ChatGPT de Open AI

Gemini de Google

Grox de xAI

Anthropic de ex miembros de Open AI

Apple aseguró que a partir de iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27, tendrá una integración total con su Inteligencia Artificial, por lo que el chatbot dejará de ser un aplicación independiente para convertirse en una función esencial y profunda del sistema operativo.

Esto significa que Siri quedará progresivamente en el olvido.

¿Cómo funcionará la nueva Inteligencia Artificial en tu iPhone?

La activación será la misma, pero la experiencia será un giro de 180 grados con una interacción mucho más natural y eficiente. Es decir que podrás “despertar” a Siri de la misma manera, con el comando de voz o con el botón de encendido, pero ahora con una cercanía directa a tu iPhone.

En cuanto a sus capacidades, Apple Intelligence promete realizar consultas web complejas, generar imágenes a pedido, programar código y sintetizar la información de textos largos o —incluso— documentos.

Lo que muchos temen de esta IA es que podrá “observar” la pantalla activa de tu iPhone para adaptar sus respuestas al contexto en el que te encuentres y modificar configuraciones del equipo sin necesidad de salir de la aplicación en la que te encuentres.

Por último y no menos importante, recordará las interacciones que tengas para darte un trato personalizado, pero con un límite de restricción estricto para garantizar tu privacidad, un diferenciador que presume Apple.