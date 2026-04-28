Plantó una teoría conspirativa sobre la venta de iPhone en marketplace de México y las respuestas sorprendieron a todos

Facebook Marketplace y de repente aparece: iPhone 17 Pro Max, casi nuevo, a mitad de precio. Suena increíble. Demasiado. Y no eres el único que lo nota: usuarios en Reddit México reportan ver estos equipos “hasta debajo de las piedras”, siempre con la misma condición: “Solo funciona con AT&T“.

La pregunta es obligada: ¿qué está pasando?

Commercial_View9989, usuario de r/mexico, llevó la inquietud al foro hace meses y la respuesta de la comunidad destapó un ecosistema gris que vale la pena entender antes de soltar un solo peso.

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¿Por qué los iPhone de AT&T inundan el mercado secundario?

La explicación más recurrente apunta a un esquema conocido como “sacar y vender”. Funciona así: alguien contrata un plan de renta con AT&T México, obtiene el equipo con poco o nulo enganche, y en lugar de pagar mensualidades, revende el teléfono de inmediato en plataformas como Marketplace. El comprador original se queda con efectivo rápido; la operadora, con un contrato incumplido.

Cuando el pago se detiene, AT&T bloquea el IMEI. Aquí viene el detalle técnico: ese bloqueo no siempre inutiliza el dispositivo de inmediato. A veces el iPhone sigue funcionando parcialmente, lo que genera una falsa sensación de seguridad en quien lo adquirió. Hasta que deja de servir.

Consulta en Reddit sobre iPhone Consulta en Reddit sobre iPhone. (Reddit)

Otro factor clave es el origen extranjero. Muchos de estos equipos vienen de Estados Unidos, donde AT&T USA y AT&T México son entidades legales distintas. Un iPhone bloqueado para la red estadounidense no aceptará automáticamente un chip mexicano. Y desde el iPhone 14, los modelos de EE. UU. eliminaron la ranura física para SIM: solo trabajan con eSIM, una barrera técnica para usuarios que no dominan el tema.

Qué revisar antes de comprar un iPhone usado en México

Si el precio te hace dudar, confía en tu instinto. Pero si decides avanzar, hay pasos concretos para minimizar riesgos:

Verifica el IMEI en la plataforma oficial de AT&T para confirmar estatus de pago y liberación.

para confirmar estatus de pago y liberación. Pide al vendedor que muestre el equipo encendido , con una llamada activa y datos móviles funcionando.

, con una llamada activa y datos móviles funcionando. Desconfía de frases como “solo eSIM”, “no se puede liberar” o “funciona con cualquier compañía” sin pruebas reales.

sin pruebas reales. Checa que el número de serie coincida en el dispositivo, la caja y la factura original.

La comunidad de Reddit también advierte sobre otro frente: el uso de identidades robadas para contratar planes masivos. “Mafias” que usan datos de terceros, obtienen lotes de equipos y desaparecen antes del primer pago. Comprar uno de esos teléfonos, aunque funcione al inicio, puede involucrarte en un ciclo de fraude sin saberlo.

El fenómeno no es nuevo, pero se intensificó con la popularidad de los modelos Pro y la demanda por tecnología de gama alta a precios accesibles. Para el consumidor mexicano, la tentación es real: ¿por qué pagar el doble si hay opciones “casi iguales”? La diferencia está en la tranquilidad. Un equipo con bloqueo pendiente es un riesgo latente; puede convertirse, de la noche a la mañana, en un “iPod caro”.

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