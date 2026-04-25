Te compartimos la lista completa de novedades que iOS 27 tendrá para iPhone, te adelantamos que habrá un gran cambio para Siri.

Te compartimos la lista completa de novedades que iOS 27 tendrá para iPhone, te adelantamos que habrá un gran cambio para Siri. | @jmatuk | X

Como te comentamos en nuestra primera nota sobre iOS 27, Apple quiere “tirar la casa por la ventana” con la nueva Inteligencia Artificial que renovará por completo a Siri, pues presumen que podrás tener conversaciones largas con un historial.

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Realmente el cambio en la interfaz será poco, pero lo rescatable será la funcionalidad del mismo. En sí, Siri dejará de ser un asistente de comando para convertirse en un chatbot integrado, y no independiente como actualmente lo conocemos.

Lista de todas las novedades de iOS 27 para iPhone

Siri: Por primera vez, veremos al asistente al estilo de ChatGPT, que tendrá su propio espacio donde podrás ver tu historial de peticiones

Por primera vez, veremos al asistente al estilo de que tendrá su propio espacio donde podrás ver tu historial de peticiones Isla Dinámica: La nueva interfaz integrará un apartado de búsqueda y preguntas con un halo de luz envolvente que indicará cuando “la IA esté pensando” al recibir tus peticiones

La nueva interfaz integrará un apartado de búsqueda y preguntas con un halo de luz envolvente que indicará cuando al recibir tus peticiones Diálogo continuo: Algo de lo que nos quejábamos los usuarios de Apple es que teníamos que “activar” a Siri en cada pregunta, bueno, esto cambiará con la actualización, que le permitirá al sistema mantener el hilo de la conversación sin interrupciones.

Algo de lo que nos quejábamos los usuarios de Apple es que teníamos que a bueno, esto cambiará con la actualización, que le permitirá al sistema sin interrupciones. Integración profunda: La barra de búsqueda tendrá un acceso directo tras la actualización.

La barra de búsqueda tendrá un acceso directo tras la actualización. Nuevos botones de “Deshacer” y “Rehacer” en la pantalla de inicio: Apple solucionará el problema de mover un widget por error y arruinar tu diseño.

¿Qué cambiará en la interfaz de iPhone con iOS 27?

Como te hemos adelantado, el diseño no cambiará, pero se hará más funcional. Nos despediremos del desorden accidental con solo un toque, habrá nuevas opciones de edición para personalizar, editar fondo, etc.

Esto elevará la flexibilidad del sistema y permitirá a los usuarios de iPhone —al fin y después de tantos años— darle el diseño que quieran a su pantalla de inicio, sí, tal y como los Android han tenido desde el 2008 con su primer sistema operativo.

Se espera que la versión beta se libere el próximo 8 de junio en el WWDC.