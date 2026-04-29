Un mito ha estado rondando en foros y páginas de redes sociales, se trata del robo de información bancaria o incluso hackeo de la cuenta por el pago sin contacto con iPhone, Google Pixel y Samsung.

Sin embargo, esta tecnología explicó que tienen un blindaje para que el usuario se sienta seguro, y tú puedas utilizar Apple Pay, Google Play y Samsung Pay indistintamente con la garantía de que no sufrirás un cargo no reconocido.

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¿Cómo funciona el blindaje del pago sin contacto con el celular?

De acuerdo Mastercard, el “skimming” en ciberseguridad es el robo de datos de tarjetas bancarias a través de el pago sin contacto en celulares, esto con el uso de scripts maliciosos en cajeros, terminales, sitios web, etc.

Sin embargo, ya no sirven con esta tecnología, debido a que al vincular tu tarjeta con el celular, no se guarda tu número real, sino un token virtual.

Otro miedo es el uso de criptogramas de un solo uso, que de acuerdo con especialistas, es cuando un hacker intercepta la señal al segundo que pagas, pero esto solo le da al ciberdelincuente un código caducado que no sirve para otra compra.

Aunado a esto, la nueva tecnología tiene un candado biométrico que, a diferencia de la tarjeta física, el celular exige un Face ID, huella o PIN para soltar el pago.

Bueno, ¿y qué pasa si te roban el celular?

Este es uno de los miedos más grande de los usuarios, principalmente por el uso del pago sin contacto en el transporte público.

En resumen, el NFC requiere de al menos 4 centímetros de distancia para realizar el pago, en un ángulo específico y con el celular desbloqueado.

De igual forma, si llegasen a robarte el equipo, puedes entrar a tu cuenta de iCloud, Google o Samsung para congelar todas tus tarjetas con solo un clic.

¿A qué sí le debemos tener miedo del pago sin contacto en celulares?

Definitivamente, lo que sigue causando estragos en cualquier método de pago, son las estafas de phishing, pues si el usuario le da clic a un enlace vía SMS o correo electrónico, al verificar la cuenta pierdes total dominio de tu cartera digital.