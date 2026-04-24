En exactamente 45 días los usuarios de iPhone conoceremos el ansiado iOS 27, un software que promete “estabilizar” el sistema operativo de los smartphones de la marca.
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La Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC26, por sus siglas en inglés) definirá si los rumores son ciertos, evento que podría llevarse a cabo en la segunda semana de junio, del 8 al 12.
Sin embargo, no traemos buenas noticias, pues en los últimos días, medios de nicho especializados advirtieron que varios modelos no tendrán la misma compatibilidad que con iOS 26.
Según Instant Digital, un filtrador asiático, la familia de los iPhone 11 dejará de ser compatible, pues comparten un procesador que actualmente solo puede “soportar” la línea de corte de los iOS 26.
Equipos que podrían no ser compatibles con iOS 27
Según el rumor la línea los iPhone 11 podrían quedar “inservibles” y los modelos específicos son:
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE de 2ª generación (modelo 2020)
Dicho de otro modo, los que se “salvarán” de esta actualización serán 27 modelos de 8 generaciones diferentes, o sea del iPhone 12 en adelante, como:
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13 mini
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE de 3ª generación (modelo 2022)
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 17
- iPhone Air
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17e
¿Por qué este rumor sería un “sinsentido” para Apple?
Los expertos en tecnología aseguraron que por la “regla” no escrita de Apple, no se debería dejar a ningún modelo de la generación 13ª generación, lo que hace dudar de la fiabilidad de la información.
Esto se debe a que iOS 27 promete ser una versión centrada en la estabilidad para evitar los errores de consumo de batería y bugs de su predecesor, iOS 26.
Asimismo, la teoría de actualizaciones, o al menos los patrones, marcaban que Apple quería mantener la misma lista de equipos compatibles con esta versión.
Por ello hasta la segunda semana de junio, en el WWDC26 sabremos si esta actualización “matará” a la familia de los iPhone 11 y la segunda generación de los SE.
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