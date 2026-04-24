Un fuerte rumor sobre el iOS 27 impactará a múltiples usuarios de Apple, pues se asegura que su actualización dejará rezagados al menos 4 modelos.

Un fuerte rumor sobre el iOS 27 impactará a múltiples usuarios de Apple, pues se asegura que su actualización dejará rezagados al menos 4 modelos. | MacRumors | X

En exactamente 45 días los usuarios de iPhone conoceremos el ansiado iOS 27, un software que promete “estabilizar” el sistema operativo de los smartphones de la marca.

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La Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC26, por sus siglas en inglés) definirá si los rumores son ciertos, evento que podría llevarse a cabo en la segunda semana de junio, del 8 al 12.

iOS 27 is less than 2 months away, and here’s what we know so far! pic.twitter.com/anXRtNgigr — Apple Cycle (@theapplecycle) April 14, 2026

Sin embargo, no traemos buenas noticias, pues en los últimos días, medios de nicho especializados advirtieron que varios modelos no tendrán la misma compatibilidad que con iOS 26.

Según Instant Digital, un filtrador asiático, la familia de los iPhone 11 dejará de ser compatible, pues comparten un procesador que actualmente solo puede “soportar” la línea de corte de los iOS 26.

These are the new iOS 27 features we can expect on June 8!



Siri finally gets intelligent pic.twitter.com/CuJQFdTZrX — Apple Cycle (@theapplecycle) April 18, 2026

Equipos que podrían no ser compatibles con iOS 27

Según el rumor la línea los iPhone 11 podrían quedar “inservibles” y los modelos específicos son:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE de 2ª generación (modelo 2020)

iOS 27 dejaría de ser compatible con los siguientes iPhone:



• iPhone 11 Pro Max

• iPhone 11 Pro

• iPhone 11

• iPhone SE 2 pic.twitter.com/3JvAIKIOmR — Fran Besora (@ifrnb) April 20, 2026

Dicho de otro modo, los que se “salvarán” de esta actualización serán 27 modelos de 8 generaciones diferentes, o sea del iPhone 12 en adelante, como:

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE de 3ª generación (modelo 2022)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17e

iOS 27 could drop support for the iPhone 11 lineup and iPhone SE (2nd generation). pic.twitter.com/bwFZJ1wBg5 — Beta Profiles (@BetaProfiles) April 20, 2026

¿Por qué este rumor sería un “sinsentido” para Apple?

Los expertos en tecnología aseguraron que por la “regla” no escrita de Apple, no se debería dejar a ningún modelo de la generación 13ª generación, lo que hace dudar de la fiabilidad de la información.

Esto se debe a que iOS 27 promete ser una versión centrada en la estabilidad para evitar los errores de consumo de batería y bugs de su predecesor, iOS 26.

Asimismo, la teoría de actualizaciones, o al menos los patrones, marcaban que Apple quería mantener la misma lista de equipos compatibles con esta versión.

Por ello hasta la segunda semana de junio, en el WWDC26 sabremos si esta actualización “matará” a la familia de los iPhone 11 y la segunda generación de los SE.