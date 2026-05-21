La gastronomía mexicana no solo es deliciosa también es muy nutritiva pues el maíz, frijol, chile, jitomate, verduras y aguacate aportan una gran cantidad de proteína, fibra, vitaminas y compuestos bioactivos.

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¿Por qué los tacos de frijol son una opción nutritiva?

Especialistas de la Universidad Iberoamericana revelaron en un webinar que la cocina mexicana no solo destaca por su sabor y tradición, sino por su valor nutricional y los tacos de frijoles son una comida económica y fácil de prepara y con un alto contenido nutricional.

El frijol es una leguminosa con un 28% de proteína vegetal, contiene hierro, zinc, magnesio y antioxidantes. Si se prepara de manera correcta puede mejorar la digestibilidad y reducir los gases.

Mientras que la combinación de maíz y frijol es perfecta pues aporta complejo B, aminoácidos como la lisina. La tortilla aporta calcio, fibra y niacina y en el caso del maíz azul aporta antioxidantes.

Otros alimentos de la cocina mexicana que son nutritivos

El chile y jitomate aportan capsaicina y licopeno vitaminas que fortalecen el valor nutricional en un platillo. El aguacate tiene ácidos grasos como el oleico y contiene carotenoides que favorecen la salud visual y cognitiva. En el caso del nopal y los quelites aportan fibra que beneficia la microbiota intestinal.

Cabe mencionar que la cocina mexicana es reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO debido a una tradición de más de 7 mil años que combina cultura, técnica y salud.

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