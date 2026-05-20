Se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, por lo que te recomendamos que te vayas preparando con una buena televisión. Para contribuir a la fiebre futbolística, Walmart puso en oferta la pantalla Samsung de 75 pulgadas.

Este dispositivo combina una resolución 4K (muy alta definición) con un procesador optimizado y colores mejorados, ofreciendo una excelente relación calidad-precio para ver películas, series, videojuegos y partidos.

Asimismo cuenta con acceso a plataformas de streaming y aplicaciones de entretenimiento.

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Pantalla Samsung 75 Pulgadas precio

La pantalla Samsung modelo UN75U8000FFXZX pasó de costar 19 mil 139 pesos a solo 12 mil 990 pesos, lo que representa un ahorro total de 6 mil 149 pesos.

Además del precio rebajado, la tienda ofrece la posibilidad de pagar hasta en 24 meses sin intereses, con mensualidades aproximadas de 541.25 pesos.

Puedes conseguir la promoción aquí.

Pantalla Samsung 75 Pulgadas características

Mega Contrast; La función Mega Contrast optimiza la profundidad y riqueza de los negros y blancos, ofreciendo imágenes con mayor realismo y detalle.

UHD Dimming; La tecnología UHD Dimming divide la pantalla en zonas para ajustar con precisión el brillo, el color y el contraste, logrando escenas más nítidas y vibrantes.

Contrast Enhancer; Contrast Enhancer ajusta automáticamente el contraste para dar mayor sensación de profundidad, haciendo que cada imagen se perciba más intensa y envolvente.

La television Samsung UN75U8000FFXZX de 75 pulgadas redefine la experiencia de entretenimiento en el hogar con una impresionante resolución 4K UHD que ofrece imágenes nítidas, colores vibrantes y detalles realistas en cada escena. Equipada con la avanzada tecnología de procesamiento Crystal Processor 4K, esta pantalla optimiza automáticamente la calidad de imagen y sonido para brindarte una experiencia envolvente. Su diseño elegante y ultradelgado se integra perfectamente en cualquier espacio, mientras que su plataforma Smart TV con Tizen permite acceder fácilmente a tus aplicaciones favoritas como Netflix, YouTube y Disney+. Además, con funciones como control por voz, compatibilidad con asistentes inteligentes y múltiples puertos HDMI y USB, esta televisión no solo ofrece entretenimiento, sino también conectividad y conveniencia en un solo equipo. Ideal para quienes buscan calidad, tamaño y tecnología de punta en un solo producto — se lee en la descripción del producto.

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