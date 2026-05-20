Walmart remata el Xiaomi Poco X7 Pro, un gama media alta con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento

El Xiaomi Poco X7 Pro fue uno de los lanzamientos más comentados del segmento gama media-alta en lo que va del año. Xiaomi lo presentó como el primer smartphone del mundo equipado con el MediaTek Dimensity 8400-Ultra, un chip de 4 nanómetros que, en pruebas de AnTuTu publicadas por Notebookcheck, supera los 1.7 millones de puntos, rendimiento comparable al de teléfonos insignia de 2024 que costaban tres veces más. Esta semana, Walmart México colocó la versión tope —12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, color verde— en $6,999 pesos, frente a los $9,732 pesos que marcaba como precio anterior. La rebaja directa es de $2,733 pesos, equivalente a un 28% de descuento. El plan de pago se ofrece a 6 meses sin intereses de $1,166.50 pesos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Precio y forma de pago en Walmart

El monto final queda en $6,999 pesos. La operación admite:

Pago de contado con tarjeta de débito, crédito, efectivo o transferencia

6 meses sin intereses con tarjetas participantes a $1,166.50 mensuales

con tarjetas participantes a $1,166.50 mensuales Cupones bancarios compatibles para reducir el desembolso final

Acumulación Cashi para futuras compras Walmart

El producto se vende y envía directamente por Walmart, con cobertura nacional y opción de pickup gratis en tienda. Importante: la versión en venta es desbloqueada de fábrica, compatible con cualquier operador mexicano (Telcel, AT&T, Movistar y operadores móviles virtuales).

Xiaomi Poco X7 PRO en Walmart El celular tiene un 28% de descuento respecto a su valor original. (Walmart)

Qué hace al Poco X7 Pro un caso particular dentro del segmento

El equipo se posiciona como el “Dimensity 8400-Ultra debutante” en el mercado global. Lo relevante no es la cifra del descuento, sino el tipo de hardware que entrega por debajo de los 7 mil pesos. Tres elementos lo separan de la gama media estándar:

Procesador con rendimiento equivalente a smartphones insignia 2024 : el Dimensity 8400-Ultra es 54% más potente que su antecesor (Dimensity 8300) y mueve juegos exigentes como Genshin Impact a 60 fps sin caídas de framerate.

: el Dimensity 8400-Ultra es 54% más potente que su antecesor (Dimensity 8300) y mueve juegos exigentes como Genshin Impact a 60 fps sin caídas de framerate. Pantalla con brillo pico de 3,200 nits : una cifra reservada normalmente a equipos arriba de los $15,000 pesos. Garantiza legibilidad bajo sol directo en condiciones extremas.

: una cifra reservada normalmente a equipos arriba de los $15,000 pesos. Garantiza legibilidad bajo sol directo en condiciones extremas. Compromiso de software hasta 2029: Xiaomi confirmó 4 generaciones de Android (15 a 19) y 6 años de parches de seguridad, lo que multiplica la vida útil real del equipo.

Ficha técnica resumida

Pantalla : 6.67″ AMOLED CrystalRes 1.5K (2,712 x 1,220 px), 120 Hz adaptativos, 3,200 nits pico, Dolby Vision, HDR10+, Gorilla Glass 7i

: 6.67″ AMOLED CrystalRes 1.5K (2,712 x 1,220 px), 120 Hz adaptativos, 3,200 nits pico, Dolby Vision, HDR10+, Gorilla Glass 7i Procesador : MediaTek Dimensity 8400-Ultra (4 nm), CPU octa-core hasta 3.25 GHz

: MediaTek Dimensity 8400-Ultra (4 nm), CPU octa-core hasta 3.25 GHz GPU : Mali-G720 MC7

: Mali-G720 MC7 RAM : 12 GB LPDDR5X

: 12 GB LPDDR5X Almacenamiento : 512 GB UFS 4.0 (no expandible)

: 512 GB UFS 4.0 (no expandible) Cámara principal : 50 MP Sony IMX882 con OIS, apertura f/1.5

: 50 MP Sony IMX882 con OIS, apertura f/1.5 Cámara ultra gran angular : 8 MP

: 8 MP Cámara frontal : 20 MP

: 20 MP Batería : 6,000 mAh con carga HyperCharge de 90W (0-100% en 42 minutos)

: 6,000 mAh con carga HyperCharge de 90W (0-100% en 42 minutos) Conectividad : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, infrarrojos

: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, infrarrojos Sistema operativo : HyperOS 2 sobre Android 15

: HyperOS 2 sobre Android 15 Resistencia : IP68 contra agua y polvo

: IP68 contra agua y polvo Refrigeración : LiquidCool 4.0

: LiquidCool 4.0 Seguridad : lector de huellas óptico bajo pantalla

: lector de huellas óptico bajo pantalla Audio : parlantes estéreo con Dolby Atmos

: parlantes estéreo con Dolby Atmos Color : verde (Green)

: verde (Green) Dimensiones : 160.8 x 75.2 x 8.3 mm

: 160.8 x 75.2 x 8.3 mm Peso: 195 gramos

Para usuarios que priorizan rendimiento puro, gaming exigente, fotografía con buena luz baja y autonomía extendida, sin necesidad de carga inalámbrica ni eSIM, el Poco X7 Pro en Walmart se ubica entre las propuestas más competitivas por debajo de los $7,000 pesos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.