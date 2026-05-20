Bodega Aurrera remata combo de tablet Samsung Galaxy con casi 3 mil pesos de descuento y regalos incluidos

La estrategia de los combos —tablet más accesorios incluidos al mismo precio del equipo solo— se volvió habitual en el retail mexicano durante el último año, sobre todo en gama de entrada. Lo interesante de Bodega Aurrera esta semana no es solo el combo en sí, sino el precio final: el paquete que incluye la Samsung Galaxy Tab A9 (versión de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, color gris), audífonos Bluetooth y lápiz táctil bajó de $7,490 a $4,569 pesos. La rebaja directa es de $2,921 pesos, casi 3 mil pesos menos sobre el precio original, equivalente a un 39% de descuento. El plan de pagos se extiende a 6 meses sin intereses de $761.50 pesos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Qué incluye el combo en Bodega Aurrera

El paquete que vende Bodega Aurrera no se limita al cuerpo de la tablet. Estos son los componentes que llegan dentro del mismo empaque:

Samsung Galaxy Tab A9 en color gris (Mystic Silver) con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno

en color gris (Mystic Silver) con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno Audífonos Bluetooth in-ear genéricos con estuche de carga y autonomía estándar

genéricos con estuche de carga y autonomía estándar Lápiz táctil (stylus pasivo) compatible con pantallas capacitivas, no es el S Pen oficial de Samsung

compatible con pantallas capacitivas, no es el S Pen oficial de Samsung Cable USB tipo C para carga y datos

para carga y datos Adaptador de corriente estándar

estándar Manual de usuario y guía rápida

Es importante hacer una aclaración respecto al stylus: no se trata del S Pen oficial de Samsung, sino de un lápiz táctil genérico compatible con cualquier pantalla capacitiva. Funciona para tomar notas, dibujar trazos básicos y navegar con mayor precisión, pero no tiene reconocimiento de presión ni se sincroniza con funciones específicas de la tablet como sí lo hace el S Pen original de la línea Galaxy Tab S.

Precio y formas de pago en Bodega Aurrera

El monto final que paga el cliente queda en $4,569 pesos. La operación admite:

Hasta 6 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes, mensualidades de $761.50 pesos

con tarjetas de crédito participantes, mensualidades de $761.50 pesos Pago de contado con tarjeta de débito, crédito o efectivo en tienda física

con tarjeta de débito, crédito o efectivo en tienda física Acumulación de saldo Cashi para futuras compras dentro del ecosistema Walmart

para futuras compras dentro del ecosistema Walmart Cupones bancarios vigentes combinables con la oferta

El producto se vende y envía directamente por Bodega Aurrera, con cobertura nacional y opción de recoger en sucursal sin costo adicional. Por las dimensiones del empaque (poco más de 21 cm de largo y peso total inferior a 1 kg), el envío y manejo logístico es ágil sin requerimientos especiales.

Combo Tablet Samsung Galaxy TAB A9 en Bodega Aurrera La oferta cuenta con casi $3000 de descuento. (Bodega Aurrera)

Ficha técnica de la Samsung Galaxy Tab A9

La tablet del combo corresponde a la versión “tope” del modelo Tab A9 estándar (no Plus), con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Estas son sus características técnicas verificadas:

Tamaño de pantalla : 8.7 pulgadas (8.6″ reales considerando esquinas redondeadas)

: 8.7 pulgadas (8.6″ reales considerando esquinas redondeadas) Resolución : WXGA+ (1,340 x 800 píxeles)

: WXGA+ (1,340 x 800 píxeles) Tipo de panel : TFT LCD con 60 Hz de tasa de refresco

: TFT LCD con 60 Hz de tasa de refresco Procesador : MediaTek Helio G99 octa-core (2x ARM Cortex-A76 a 2.2 GHz + 6x ARM Cortex-A55 a 2.0 GHz)

: MediaTek Helio G99 octa-core (2x ARM Cortex-A76 a 2.2 GHz + 6x ARM Cortex-A55 a 2.0 GHz) GPU : ARM Mali-G57 MC2 a 1,000 MHz

: ARM Mali-G57 MC2 a 1,000 MHz Memoria RAM : 8 GB LPDDR4X

: 8 GB LPDDR4X Almacenamiento interno : 128 GB UFS 2.2

: 128 GB UFS 2.2 Expansión de memoria : ranura microSD hasta 1 TB

: ranura microSD hasta 1 TB Cámara trasera : 8 MP con apertura f/2.0

: 8 MP con apertura f/2.0 Cámara frontal : 2 MP para videollamadas

: 2 MP para videollamadas Grabación de video : 1080p Full HD a 30 fps

: 1080p Full HD a 30 fps Batería : 5,100 mAh de polímero de litio

: 5,100 mAh de polímero de litio Carga : USB tipo C, sin carga rápida certificada

: USB tipo C, sin carga rápida certificada Conectividad : Wi-Fi de doble banda (2.4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS dual (GLONASS, BeiDou, Galileo)

: Wi-Fi de doble banda (2.4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS dual (GLONASS, BeiDou, Galileo) Audio : parlantes estéreo Dolby Atmos

: parlantes estéreo Dolby Atmos Sistema operativo : Android 14 actualizable a Android 16 con One UI 8

: Android 14 actualizable a Android 16 con One UI 8 Soporte de actualizaciones : hasta 4 generaciones de Android (compromiso oficial de Samsung)

: hasta 4 generaciones de Android (compromiso oficial de Samsung) Multitarea : hasta 2 aplicaciones simultáneas en pantalla dividida

: hasta 2 aplicaciones simultáneas en pantalla dividida Seguridad : Samsung Knox + carpeta segura

: Samsung Knox + carpeta segura Dimensiones : 211 x 124.7 x 8 mm

: 211 x 124.7 x 8 mm Peso : 333 gramos

: 333 gramos Color del modelo : gris (Mystic Silver)

: gris (Mystic Silver) Conector audio: USB tipo C únicamente (sin jack 3.5 mm, lo que justifica la inclusión de audífonos Bluetooth en el combo)

Lo que conviene saber antes de comprar

Para tomar una decisión informada, conviene tener presente lo siguiente:

La pantalla no es Full HD , pese a que el título comercial del producto pueda sugerirlo. La resolución real es WXGA+ (1,340 x 800 píxeles) sobre panel TFT LCD a 60 Hz. Es suficiente para navegación, redes sociales, lectura y videollamadas, pero no aprovecha contenido 4K ni se acerca a la calidad visual de tablets de gama media como la iPad de 11ª generación o la Xiaomi Pad 7 .

, pese a que el título comercial del producto pueda sugerirlo. La resolución real es sobre panel TFT LCD a 60 Hz. Es suficiente para navegación, redes sociales, lectura y videollamadas, pero no aprovecha contenido 4K ni se acerca a la calidad visual de tablets de gama media como la o la . El stylus incluido es genérico , no el S Pen oficial. Sirve para uso básico, no para diseño profesional ni anotaciones con presión variable.

, no el S Pen oficial. Sirve para uso básico, no para diseño profesional ni anotaciones con presión variable. El procesador MediaTek Helio G99 es eficiente para tareas cotidianas (navegar, ver YouTube, redes sociales, leer, videollamadas), pero queda corto para gaming exigente o multitarea profesional pesada.

es eficiente para tareas cotidianas (navegar, ver YouTube, redes sociales, leer, videollamadas), pero queda corto para gaming exigente o multitarea profesional pesada. No tiene 5G ni LTE en la versión del combo , solo Wi-Fi. Para conexión móvil habría que vincular la tablet con el hotspot del celular.

, solo Wi-Fi. Para conexión móvil habría que vincular la tablet con el hotspot del celular. La autonomía real es de aproximadamente 10 a 12 horas de uso continuo (lectura, video, navegación), no las cifras teóricas que algunos retailers publicitan.

Para un perfil de usuario que busca tablet básica para consumo de contenido, lectura, videollamadas familiares, uso escolar de nivel básico o como segundo dispositivo del hogar, el combo de Samsung Galaxy Tab A9 en Bodega Aurrera ofrece relación calidad-precio difícil de igualar dentro del segmento.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.