Bodega Aurrera pone en liquidación monitor Samsung de 24″ con tecnología curva y rebaja de más de 1500 pesos

En México, la plataforma digital de Bodega Aurrera registra una rebaja en el costo del monitor Samsung de 24 pulgadas. El aparato se puede adquirir con un descuento superior a los $1,500 pesos y en hasta 12 meses sin intereses (MSI).

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¿Cuánto cuesta el monitor Samsung de 24 pulgadas en Bodega Aurrera?

El artículo, que habitualmente cuenta con un precio de lista de $6,509 pesos, se ofrece temporalmente en Bodega Aurrera a $5,007 pesos, lo que representa un ahorro de $1,502 pesos para los usuarios interesados.

Además, el dispositivo de Samsung se ofrece en la plataforma en 12 MSI de $417.25, con una buena oportunidad para diferir el costo total en mensualidades.

Si planeas comprar pantallas en México, es recomendable verificar las especificaciones, tales como la resolución Full HD y los puertos HDMI, para asegurar la compatibilidad. Mantenerse informado sobre las condiciones de venta en línea te permitirá tomar decisiones de consumo acertadas.

Bodega Aurrera El monitor Samsung de 24 pulgadas en rebaja ofrece una resolución Full HD y pantalla curva. (Bodega Aurrera)

¿Qué características técnicas ofrece el monitor Samsung curvo de 24 pulgadas en México?

Este dispositivo de la marca Samsung destaca por su pantalla de tecnología curva de 24 pulgadas, diseñada para una experiencia visual inmersiva. Este formato busca disminuir la fatiga ocular y adaptarse al campo de visión humano, siendo útil tanto para el trabajo diario como para actividades de entretenimiento y videojuegos.

En cuanto a imagen, el monitor que está en rebaja en Bodega Aurrera ofrece una resolución de 1920 x 1080 píxeles (Full HD). El modelo se distribuye en color negro. Para conectividad, incorpora puertos con tecnología HDMI.

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