Blanca Adriana Vázquez Montiel, joven que desapareció tras acudir a una clínica estética en Puebla, habría sido encontrada sin vida este 21 de mayo en Tlaxcala, luego de una denuncia hecha por vecinos.

De acuerdo con los primeros reportes, su cuerpo fue hallado en el municipio de Altzayanca, Tlaxcala, al fondo de una zanja sobre la calle 4 Norte.

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Vecinos de la colonia Santiago alertaron a las autoridades a través de una llamada al 911 sobre una mujer aparentemente inconsciente dentro de la zanja, lo que movilizó a peritos del Instituto de Ciencias Forenses y servicios de emergencia.

¿Qué dijeron las autoridades de Tlaxcala sobre el cuerpo?

Francisco Sánchez, secretario de Seguridad de Puebla, confirmó el hallazgo del cuerpo de una mujer en Tlaxcala, que coincide en un 90% con la víctima.

Asimismo, el comunicado de la Fiscalía menciona los familiares deben realizar la identificación, conforme a los protocolos.

🚨#AlertaADN



La Fiscalía de Puebla confirma la localización de un cuerpo con características similares a Blanca Adriana en Tlaxcala; sin embargo, la identificación oficial deberá ser realizada por sus familiares https://t.co/YL8eU6evLk pic.twitter.com/pJeaIzc3Hv — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 21, 2026

¿Qué pruebas hay en la desaparición de Blanca Adriana?

El martes 20 de mayo la Fiscalía General de Estado de Puebla cateó una vivienda en el fraccionamiento El Pilar, ubicado en el municipio de San Andrés Cholula y aseguró un vehículo rojo en el que habrían sacado a la víctima de las instalaciones de la clínica.

Días antes el esposo de Blanca, Florencio Ramos, señaló a medios de comunicación que las cámaras de seguridad revelaron que la doctora de la clínica de belleza “Detox”, con ayuda de otra persona, subió un bulto de grandes dimensiones a dicho automóvil.

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