La actualización de WhatsApp se extendió a más usuarios y podrías ser de los afortunados en probar el nuevo diseño.

La actualización de WhatsApp se extendió a más usuarios y podrías ser de los afortunados en probar el nuevo diseño. | Adriana Juárez Miranda

Desde el pasado 19 de abril, WhatsApp aumentó el número de usuarios que pueden usar el diseño “Liquid Glass” de Apple, cuya actualización le brinda a una interfaz moderna a la aplicación.

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El formato dispone de una barra de opciones “flotante” y transparente que congenia perfectamente con el actual sistema operativo iOS 26.

De acuerdo con WABetaInfo, blog especializado en WhatsApp, el objetivo de Meta es que más usuarios experimenten con la nueva interfaz mientras se continúa monitoreando el rendimiento antes del lanzamiento oficial.

¿Cómo actualizar WhatsApp para tener Liquid Glass?

Algunos medios de comunicación aseguraron que solo debes actualizar la aplicación y esperar que el formato cambie solo, sin embargo, en adn Noticias verificamos que el diseño Liquid Glass está disponible para pocos usuarios.

Aunque el formato estará disponible de manera gradual, solo para quienes puedan actualizar la app a la versión 26.14.76 de WhatsApp para iOS.

Según WABetaInfo, incluso los usuarios de WhatsApp Business también podrán acceder a la interfaz Liquid Glass con una apariencia similar al cristal que refleje sutilmente el contenido de fondo.

WhatsApp Liquid Glass para iPhone La nueva interfaz se adaptará a los modos claro y oscuro del iPhone, tal como el diseño de su sistema operativo. (WABetaI)

¿Cómo saber si ya tengo WhatsApp Liquid Glass en mi iPhone?

El secreto está en la barra de pestañas, ya que no cambia mucho del diseño actual. Este menú de opciones indica si la interfaz Liquid Glass está disponible, pues aparece con una renovación flotante y transparente.

Esto mejora la percepción de la profundidad de la pantalla y permite que los elementos de fondo se vean sutilmente a través de ella.

Asimismo, la pestaña que escojas —entre novedades, llamadas, comunidades, chats y tu perfil— se adaptará al contenido. Si no aparece este estilo después de actualizar a la última versión, significa que Liquid Glass no está activado en tu cuenta.