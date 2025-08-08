Combo de laptop Lenovo IDEAPAD y mochila a un super precio; características
En la actualidad tener una laptop es casi indispensable y la laptop Lenovo IDEAPAD con mochila esta a un súper precio; estas son sus características.
Tener una laptop es una buena inversión pues la puedes usar para la escuela en caso de que seas estudiante y posteriormente te puede servir para el trabajo y la Lenovo IDEAPAD tiene promoción en Amazon. Así que si quieres invertir en una buena laptop la Lenovo IDEAPAD puede ser una buena opción, aquí te decimos cuál es su precio y sus características.
¿Cuánto cuesta la laptop Lenovo IDEAPAD?
En Amazon , la laptop Lenovo IDEAPAD Slim 3 tiene un precio de 12 mil 999 pesos y tiene un descuento del 38% por lo que su precio queda en 7 mil 999 pesos. Además, incluye una mochila para que puedas llevarla a cualquier parte. Además, puedes comprarla a 18 meses sin intereses de 444.38 pesos y tendrás 90 días libres de Amazon Music.
Características de la laptop Lenovo IDEAPAD Slim 3?
La laptop Lenovo IDEAPAD Slim 3 es de 8va generación y es hasta 10% más liviana que su generación anterior. La pantalla cuenta con certificación TÜV Low Blue Light, que ayuda a que no se te canse la vista. Además, la batería cuenta con carga rápida y brinda hasta 2 horas de uso con una carga de 15 minutos.
Maximiza el rendimiento, la duración de la batería y las temperaturas térmicas en función de lo que estas haciendo con la función adaptativa Smart Power. Sus procesadores Intel Core 13va generación cuentan con tecnologías para un gran desempeño.
- Tamaño de la pantalla: 15.6 pulgadas
- Tamaño del disco duro: 512 GB
- Fabricante del CPU: Intel
- Velocidad de CPU: 4.5 GHz
- Número de modelo de CPU: 1305U
- Sistema operativo: Windows 11 Home
- Tecnología RAM: Lpddr 5
- Tecnología inalámbrica: Wi-Fi, Bluetooth
- Número de puertos: 3
- Interfaz de entrada: Touch screen
¿Qué tan buena es la laptop Lenovo IDEAPAD Slim 3?
En la página de Amazon , los compradores le dan una calificación de 4.6 de 5 estrellas y destacan que tiene buen rendimiento y la relación calidad precio es excelente. Los acabados se sienten de buena calidad, tiene buen audio y la cámara es buena.
