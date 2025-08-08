Combo de laptop Lenovo IDEAPAD y mochila a un super precio; características

Tener una laptop es una buena inversión pues la puedes usar para la escuela en caso de que seas estudiante y posteriormente te puede servir para el trabajo y la Lenovo IDEAPAD tiene promoción en Amazon. Así que si quieres invertir en una buena laptop la Lenovo IDEAPAD puede ser una buena opción, aquí te decimos cuál es su precio y sus características.

¿Cuánto cuesta la laptop Lenovo IDEAPAD?

En Amazon , la laptop Lenovo IDEAPAD Slim 3 tiene un precio de 12 mil 999 pesos y tiene un descuento del 38% por lo que su precio queda en 7 mil 999 pesos. Además, incluye una mochila para que puedas llevarla a cualquier parte. Además, puedes comprarla a 18 meses sin intereses de 444.38 pesos y tendrás 90 días libres de Amazon Music.

Características de la laptop Lenovo IDEAPAD Slim 3?

La laptop Lenovo IDEAPAD Slim 3 es de 8va generación y es hasta 10% más liviana que su generación anterior. La pantalla cuenta con certificación TÜV Low Blue Light, que ayuda a que no se te canse la vista. Además, la batería cuenta con carga rápida y brinda hasta 2 horas de uso con una carga de 15 minutos.

Maximiza el rendimiento, la duración de la batería y las temperaturas térmicas en función de lo que estas haciendo con la función adaptativa Smart Power. Sus procesadores Intel Core 13va generación cuentan con tecnologías para un gran desempeño.

Tamaño de la pantalla: 15.6 pulgadas

Tamaño del disco duro: 512 GB

Fabricante del CPU: Intel

Velocidad de CPU: 4.5 GHz

Número de modelo de CPU: 1305U

Sistema operativo: Windows 11 Home

Tecnología RAM: Lpddr 5

Tecnología inalámbrica: Wi-Fi, Bluetooth

Número de puertos: 3

Interfaz de entrada: Touch screen

¿Qué tan buena es la laptop Lenovo IDEAPAD Slim 3?

En la página de Amazon , los compradores le dan una calificación de 4.6 de 5 estrellas y destacan que tiene buen rendimiento y la relación calidad precio es excelente. Los acabados se sienten de buena calidad, tiene buen audio y la cámara es buena.

