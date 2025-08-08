inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
Es Tendencia
Nota

Combo de laptop Lenovo IDEAPAD y mochila a un super precio; características

En la actualidad tener una laptop es casi indispensable y la laptop Lenovo IDEAPAD con mochila esta a un súper precio; estas son sus características.

Promoción de laptop Lenovo IDEPAD Slim 3
Amazon
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Itandehui Cervantes

Tener una laptop es una buena inversión pues la puedes usar para la escuela en caso de que seas estudiante y posteriormente te puede servir para el trabajo y la Lenovo IDEAPAD tiene promoción en Amazon. Así que si quieres invertir en una buena laptop la Lenovo IDEAPAD puede ser una buena opción, aquí te decimos cuál es su precio y sus características.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cuánto cuesta la laptop Lenovo IDEAPAD?

En Amazon , la laptop Lenovo IDEAPAD Slim 3 tiene un precio de 12 mil 999 pesos y tiene un descuento del 38% por lo que su precio queda en 7 mil 999 pesos. Además, incluye una mochila para que puedas llevarla a cualquier parte. Además, puedes comprarla a 18 meses sin intereses de 444.38 pesos y tendrás 90 días libres de Amazon Music.

Pantalla led LG de 65 pulgadas en Elektra a 10 mil pesos
También te puede interesar:

La mejor pantalla led LG de 65 pulgadas que tiene Elektra

¡Elektra cuenta con las mejores promociones! Pantalla led LG de 65 pulgadas con sonido envolvente y tecnología HDR10 Pro a menos de 10 pesos.

Es Tendencia
Ver nota

Características de la laptop Lenovo IDEAPAD Slim 3?

La laptop Lenovo IDEAPAD Slim 3 es de 8va generación y es hasta 10% más liviana que su generación anterior. La pantalla cuenta con certificación TÜV Low Blue Light, que ayuda a que no se te canse la vista. Además, la batería cuenta con carga rápida y brinda hasta 2 horas de uso con una carga de 15 minutos.

Maximiza el rendimiento, la duración de la batería y las temperaturas térmicas en función de lo que estas haciendo con la función adaptativa Smart Power. Sus procesadores Intel Core 13va generación cuentan con tecnologías para un gran desempeño.

  • Tamaño de la pantalla: 15.6 pulgadas
  • Tamaño del disco duro: 512 GB
  • Fabricante del CPU: Intel
  • Velocidad de CPU: 4.5 GHz
  • Número de modelo de CPU: 1305U
  • Sistema operativo: Windows 11 Home
  • Tecnología RAM: Lpddr 5
  • Tecnología inalámbrica: Wi-Fi, Bluetooth
  • Número de puertos: 3
  • Interfaz de entrada: Touch screen
Motorola Edge con audífonos
También te puede interesar:

Liverpool remata combo de celular Motorola y audífonos inalámbricos

Motorola se ha convertido en una macas de celulares buenos, bonitos y baratos, y si quieres comprar uno, esta es la promoción ideal.

Es Tendencia
Ver nota

¿Qué tan buena es la laptop Lenovo IDEAPAD Slim 3?

En la página de Amazon , los compradores le dan una calificación de 4.6 de 5 estrellas y destacan que tiene buen rendimiento y la relación calidad precio es excelente. Los acabados se sienten de buena calidad, tiene buen audio y la cámara es buena.

Las apps se han convertido en superapps o super aplicaciones

[VIDEO] Actualmente una red social se puede considerar como una superapp porque además de ver videos, fotos, comentar también se puede comprar o vender.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tecnología
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!

Autor / Redactor

Itandehui Cervantes

itandehui.cervantes@tvazteca.com.mx