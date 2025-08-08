Ofertón del año: Amazon pone a precio de descuento la bocina Bose S1 Pro+

Amazon sigue demostrando por qué es una de las mejores tiendas en línea a nivel global, pues ahora dio a conocer que puso a precio de descuento la bocina Bose S1 Pro+ considerada en el mercado nacional e internacional, como una de las mejores por su calidad de sonido y demás herramientas.

Fue a través de su plataforma web oficial, que la tienda en línea dio a conocer que este altavoz de gama alta cuenta con un descuento de hasta el 21%, por lo cual su precio se convirtió en uno de los más destacados en este departamento de su plataforma.

Precio de la bocina Bose S1 Pro+ en Amazon este 2025

De acuerdo con el anuncio de la página oficial de Amazon, el precio original de la bocina Bose S1 Pro+ es de 17 mil 299 pesos, por lo cual con el descuento del 21% el costo final de este artículo electrónico quedó en 13 mil 599.

Pese a lo alto de su valor, es importante mencionar que la tienda en línea dio a conocer que este altavoz de la marca Bose se puede adquirir hasta con 15 meses sin intereses, esto con pagos de 906.60 pesos cada mes.

Características de la bocina Bose S1 Pro+ en Amazon este 2025

Si bien es cierto que el precio de la bocina Bose S1 Pro+ puede sonar un tanto elevado, es importante destacar las características con las que cuenta este aparato electrónico, pues más allá de su conectividad vía Bluetooth, cuenta con lo siguiente:

Potencia de 160 Watts

Modo de salida estéreo

Tipo de montaje de suelo

11 horas de durabilidad de su batería

Fiesta de karaoke integrada

Ajustes de sonido manuales

¿Dónde y cómo comprar la bocina Bose S1?

En caso de ser una de las personas interesadas en adquirir la bocina Bose S1 Pro+, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda en línea, en el cual podrás encontrar el altavoz con el precio de descuento.

Vale la pena destacar que con la compra de este artículo, la entrega será completamente gratis, esto de acuerdo con el anuncio de la tienda Amazon.

