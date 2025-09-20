Llega el rosa a México; todo lo que se sabe de la nueva colección de Barbie y Starbucks
La colección de Starbucks México contará también con el Barbie Frappuccino y el Pastel Barbie en edición limitada, combinando color, sabor y estilo.
Starbucks México y Barbie anunciaron su primera colaboración oficial que estará disponible a partir del lunes 22 de septiembre en todas las sucursales del país.
La alianza busca “celebrar la autoexpresión, la autenticidad y la alegría en los momentos cotidianos”, es decir, combinando el estilo característico de Barbie con la experiencia de Starbucks.
¿Quiénes tendrán acceso primero que nadie a la colección de Barbie?
La colección estará disponible únicamente para miembros Starbucks Rewards nivel Gold, quienes recibirán cupones canjeables el mismo día del lanzamiento y hasta agotar existencias.
En total, se ofrecerán 235 mil piezas limitadas en todo el país.
Starbucks anuncia nuevo menú inspirado en la muñeca más famosa del mundo
Dentro de la propuesta culinaria destaca el Barbie Frappuccino, una mezcla de frambuesa y pitahaya, coronada con crema batida, que busca “capturar la esencia alegre y atrevida de la muñeca más icónica del mundo”, explicó la cafetería en un comunicado .
La colección también incluye el Pastel Barbie, un postre de tres leches con bizcocho de vainilla, relleno de queso crema y decorado con una medalla de chocolate rosa.
Además, el menú se complementa con cuatro bebidas favoritas de Barbie: Strawberry Açaí Refresher, Pink Drink Refresher, Mango Dragon Fruit y Dragon Drink.
VIDEO: Así se vivió la visita de Barbie y Ken en México
Accesorios especiales de Barbie
La colección Barbie y Starbucks también incluye una línea de accesorios de edición especial que combinan el estilo Barbiecore con el diseño práctico ya conocida de la cafetera.
Entre los artículos disponibles se encuentran:
- Una manga reutilizable en el clásico rosa Barbie
- Dos stoppers coleccionables para bebidas calientes y frías
- Un vaso reutilizable para bebidas frías y calientes
Cada pieza fue diseñada para ser funcional y al mismo tiempo un objeto de colección para fans de ambas marcas.
Disponibilidad y precios en México
La colección estará disponible a partir del próximo lunes en tiendas físicas Starbucks de la República Mexicana, con excepción del aeropuerto de Cancún. No aplicará en servicios de Delivery ni Starbucks Rewards Pickup.
Los precios pueden ser los siguientes, tomando en cuenta el actual menú de la cafetera:
- Vaso acero 710 ml a 789 pesos
- Vaso acero 710 ml a 749 pesos
- Vaso acero 710 ml a 699 pesos
- Vaso acero 473 ml a 749 pesos
- Taza cerámica a 379 pesos
- Vaso plástico 710 ml a 147 pesos
- Vaso plástico 473 ml a 89 pesos
- Manga a 199 pesos
- Stopper a 119 pesos
- Strastopper a 159 pesos
