No es mentira: Dr. Simi tendrá su propia película y aquí están las primeras imágenes

El universo del Dr. Simi sigue expandiéndose pues luego del éxito que tuvo en su primer festival musical que se realizó en la Ciudad de México (CDMX), se anunció por medio de un tráiler oficial que muy pronto estará saliendo a la luz su primer película animada apta para todo el público.

Fue a través de las redes sociales de Cartoons On The Moon, que se publicó el primer avance de la película del viral personaje, el cual incluso hizo referencias a programas como el Chavo, así como a la misma Selección Azteca.

Video del avance de la película de Dr. Simi

El adelanto de la película de Dr. Simi de tan solo 20 segundos de duración, muestra a la animación que interpretará al icónico personaje con ropa de civil. La secuencia lo presenta como una persona común y corriente que se está preparando para salir a su trabajo.

Dentro del clóset que aparece en el tráiler, se aprecian las indumentarias con los que ha salido el Dr. Simi en videos de promoción de la farmacia, entre los cuales se encuentra la playera de la Selección Mexicana.

¿Cuándo sale la película de Dr. Simi?

A pesar del impacto mediático que está comenzando a ser el tráiler de esta película en las diferentes plataformas de las redes sociales, no se reveló la fecha en la cual estará saliendo en los cines de México.

Vale la pena mencionar que se dio a conocer que el filme se encargará de contar la historia de Víctor González Torres, fundador de la franquicia y creador de la icónica botarga que se ha comenzado a replicar en prácticamente todos los estados de la República Mexicana.

No tenemos ni la menor idea, el presidente de la empresa acaba de subir este teaser diciendo:



Doctor Simi la película. Próximamente. pic.twitter.com/Pc5eGl2QZ1 — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) August 30, 2025

Dr. Simi fuera de las farmacias en México

La imagen e impacto de Dr. Simi en México llevaron a que la botarga comenzara a diversificar su target, pues a pesar de que en un inicio arrancó como una farmacia de medicamentos genéricos, hoy en día ya cuentan con venta de peluches e incluso su propio festival de música.

La botarga de Dr. Simi se comenzó a replicar a tal grado que los asistentes a conciertos en nuestro país, suelen lanzar este pequeño peluche a los escenarios de los artistas en forma de apoyo.

¿Por qué se volvió tan viral el Dr. Simi?

La imágen de Dr. Simi se comenzó a viralizar en prácticamente todo el país gracias a la botarga, la cual muestra a un presunto médico en su bata, con look curioso y pasado de peso bailando frente a todas las farmacias de la franquicia.

