Liverpool remata combo de celular Motorola y audífonos inalámbricos

El mercado de los teléfonos celulares es cada vez más amplio y si quieres comprar uno bueno, bonito y barato y no gastar mucho dinero, en Liverpool hay una gran promoción del Motorola Bundle Edge 50 Fusion con audífonos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Precio del Motorola Bundle Edge 50 Fusion

Liverpool vende una gran variedad de teléfonos y el Motorola Bundle Edge 50 Fusion POLED con audífonos inalámbricos tiene un súper descuento. Su precio de lista es de 6 mil 999 pesos, pero lo están rematando y queda en 4 mil 799 pesos.

Además, lo puedes comprar hasta a 20 meses sin intereses de 299.95 pesos. Si lo compras en línea el envío es gratis a todo el país. Hay en color rosa y azul.

Características del Motorola Bundle 50 Fusion

El Motorola Bundle 50 Fusion tiene un diseño sofisticado y es resistente al agua, además destaca por su velocidad de carga TurboPower de 68 W.

La cámara captura fotos y video nítidos con un enfoque 32 veces más preciso y la pantalla POLED de 6.6 pulgadas brinda una gran calidad. La cámara principal tiene 50 MP y sensor LYTIA LYT-700C; tiene un gran angular de 120ª.

Cuenta con un procesador Snapdragon; su memoria de almacenamiento es de 256 GB y la memoria RAM es de 8G. Tiene servicios de localización, NFC, Bluetooth, Wi-Fi y redes 2,3,4 y 5 G.

Sus dimensiones son: 73.06mm x 161.91 mm x 7.79 mm y pesa 174.89 gramos.

Características audífonos inalámbricos Motorola

Los audífonos inalámbricos Moto Buds tiene un sonido de calidad y alta resolución, cuentan con cancelación de ruido y un sistema de tres micrófonos. La batería tiene hasta 42 horas de uso y carga rápida y son resistentes al agua.

Los Earbuds miden: 22.8 x 26.2 x 6.5 mm // Case: 60 x 49 x 24.3 mm y pesan 51 gramos en total.

Reseña del realme GT6, el teléfono más potente con IA del mercado móvil [VIDEO] Recientemente se lanzó a la venta el realme GT6, un celular con mucha potencia, una carga ultrarápida y que incluye IA; te contamos todo sobre este dispositivo

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.