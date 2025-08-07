Liverpool remata combo de celular Motorola y audífonos inalámbricos
Motorola se ha convertido en una macas de celulares buenos, bonitos y baratos, y si quieres comprar uno, esta es la promoción ideal.
El mercado de los teléfonos celulares es cada vez más amplio y si quieres comprar uno bueno, bonito y barato y no gastar mucho dinero, en Liverpool hay una gran promoción del Motorola Bundle Edge 50 Fusion con audífonos.
Precio del Motorola Bundle Edge 50 Fusion
Liverpool vende una gran variedad de teléfonos y el Motorola Bundle Edge 50 Fusion POLED con audífonos inalámbricos tiene un súper descuento. Su precio de lista es de 6 mil 999 pesos, pero lo están rematando y queda en 4 mil 799 pesos.
Además, lo puedes comprar hasta a 20 meses sin intereses de 299.95 pesos. Si lo compras en línea el envío es gratis a todo el país. Hay en color rosa y azul.
Características del Motorola Bundle 50 Fusion
El Motorola Bundle 50 Fusion tiene un diseño sofisticado y es resistente al agua, además destaca por su velocidad de carga TurboPower de 68 W.
La cámara captura fotos y video nítidos con un enfoque 32 veces más preciso y la pantalla POLED de 6.6 pulgadas brinda una gran calidad. La cámara principal tiene 50 MP y sensor LYTIA LYT-700C; tiene un gran angular de 120ª.
Cuenta con un procesador Snapdragon; su memoria de almacenamiento es de 256 GB y la memoria RAM es de 8G. Tiene servicios de localización, NFC, Bluetooth, Wi-Fi y redes 2,3,4 y 5 G.
Sus dimensiones son: 73.06mm x 161.91 mm x 7.79 mm y pesa 174.89 gramos.
Características audífonos inalámbricos Motorola
Los audífonos inalámbricos Moto Buds tiene un sonido de calidad y alta resolución, cuentan con cancelación de ruido y un sistema de tres micrófonos. La batería tiene hasta 42 horas de uso y carga rápida y son resistentes al agua.
Los Earbuds miden: 22.8 x 26.2 x 6.5 mm // Case: 60 x 49 x 24.3 mm y pesan 51 gramos en total.
